Спорт:

10 години затвор за шофьора на турския ТИР, причинил смъртта на 9-годишната Крисия

07 юли 2026, 20:43 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
10 години затвор за шофьора на турския ТИР, причинил смъртта на 9-годишната Крисия

На 10 години лишаване от свобода осъдиха шофьора на турски ТИР, причинил катастрофата на Хаинбоаз през януари, при която загина 9-годишната Крисия. Семейството ѝ и родители на деца- жертви на пътя, настояха за промяна в съдебната система и поискаха максимално наказание за шофьора. Пред съда той призна вината си и заяви, че съжалява.

Още: Оставиха в ареста шофьора от катастрофата в "Хаинбоаз", при която загина дете

Делото се гледа по съкратената процедура, шофьорът ще изтърпява присъдата си при първоначален общ режим, както и ще плати разноските по делото. Решението подлежи на обжалване.

Още: За седмица на пътя: Гигантско число нарушения на тирове, масово карат в изпреварваща лента (ВИДЕО, СНИМКИ)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хаинбоаз катастрофа Проход на Републиката съд
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес