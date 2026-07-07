Кабинетът "Радев":

На комисия: Депутатите приеха държавния бюджет и разчетите за ДОО и НЗОК

07 юли 2026, 20:58 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На комисия: Депутатите приеха държавния бюджет и разчетите за ДОО и НЗОК

Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. 15 милиарда и 200 милиона евро е предвидила властта за пенсии и обезщетения за майчинство и безработица, като парите за възрастните са най-много - 13 милиарда и 500 милиона евро.

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Заложените средства за здраве са 8,5% повече спрямо миналата година. Така бюджетът на здравната каса достига рекордните 5 милиарда и 256 милиона евро. Новият бюджет е рекорден с разходи от близо 57 млрд. евро и бюджетен дефицит от 5.7% от БВП.

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НЗОК държавен бюджет ДОО бюджетна комисия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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