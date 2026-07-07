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Българският евродепутат Илхан Кючюк запази имунитета си

07 юли 2026, 21:19 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Българският евродепутат Илхан Кючюк запази имунитета си

ЕП реши да не снема имунитета на евродепутата от България Илхан Кючюк по препоръка на Комисията по правни въпроси. Решението беше взето, след като Европейската прокуратура отправи искане във връзка с разследване за предполагаемо използване на средства.

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В доклада на правната комисия се отбелязва, че разследването е било проведено под надзора на български европейски прокурор, който впоследствие е бил отстранен, а по-късно и признат от Колегията на Европейската прокуратура за виновен в тежко дисциплинарно нарушение.

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евродепутат имунитет Илхан Кючюк
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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