Българският евродепутат Илхан Кючюк запази имунитета си

ЕП реши да не снема имунитета на евродепутата от България Илхан Кючюк по препоръка на Комисията по правни въпроси. Решението беше взето, след като Европейската прокуратура отправи искане във връзка с разследване за предполагаемо използване на средства.

Още: Илхан Кючюк открои същината на доклада за Северна Македония и настоя ЕС да реагира категорично за палежа (ВИДЕО)

В доклада на правната комисия се отбелязва, че разследването е било проведено под надзора на български европейски прокурор, който впоследствие е бил отстранен, а по-късно и признат от Колегията на Европейската прокуратура за виновен в тежко дисциплинарно нарушение.

Още: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)