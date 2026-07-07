Какво става в Народния театър? Говори Валери Йорданов (ВИДЕО)

Лицето Василев толкова много бели направи вече и най-страшното е, че се крие зад маската на Народния театър. Той ме накара да напиша седем страници обяснение за изложено мнение във Facebook. След което ми наложи дисциплинарно наказание, каквото не съм получавал никога през живота си.

Това обясни актьорът Валери Йорданов в предаването "Студио Actualno", във връзка с една от последните публикации в неговите лични социални мрежи. В нея Йорданов разказва, че директорът на Народния театър Васил Василев е поискал процентът ТЕЛК на актьора да се увеличи до 100%, за да не може той да упражнява професията си.

Конфликтът между двамата продължава още от 2023 година, когато Йорданов публично се застъпи за своя колега и режисьор Александър Морфов, който бе дисциплинарно уволнен от директора на театъра. Наскоро съдът обяви окончателно уволнението на Морфов за незаконно.

С видео в социалните мрежи актьорът обясни, че Васил Василев е атакувал решението му за ТЕЛК и е подал жалба, с която иска процентът на инвалидност на актьора да бъде увеличен. "С това лице имам 3 или 4 дела, които като спечеля, за съжаление, ще плаща Народният театър, а не той", каза Йорданов.

През годините от Народния театър са изпращали многократно официални позиции относно Валери Йорданов и казусите около техните взаимоотношения. Специално за публикациите на актьора в социалните мрежи от най-авторитетната сцена у нас нееднократно са заявявали, че служителите на Народен театър "Иван Вазов" "следва да поддържат поведение, което не накърнява доброто име на театъра". От театралната институция казват, че Йорданов многократно е отправял твърдения, които не отговарят на истината, а зачестяването на внушенията от негова страна са принудили ръководството да поиска от актьора "да внесе яснота с източници на така отправяните обвинения и внушения".

Actualno.com ще публикува официалните позиции на Народен театър "Иван Вазов", касаещи взаимоотношенията на театралната институция с Валери Йорданов. А какво още каза актьорът в нашето студио - вижте в интервюто.