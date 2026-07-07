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Заради поредния абсурд на Световното: Хърватия подаде жалба срещу ФИФА

07 юли 2026, 19:51 часа 738 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико е иновативно в много отношения, което няма как да се размине и без противоречия. Хърватската футболна федерация (HNS) вече подаде жалба към ФИФА за едно от най-дискусионните решения на Мондиала. Изравнителното попадение за 2:2 на "ватрените" срещу Португалия беше отменено заради засада, която беше отсъдена след дълго разглеждане с ВАР и използване на новата технология на ФИФА, за която беше вкаран чип в самата топка.

Хърватия подаде жалба

Хърватите подадоха жалба към ФИФА за злоупотреба с използването на ВАР, което е довело до това те да отпаднат от първенството. Тогава гол на Йошко Гвардиол беше отменен в продълженията. Попадението беше зачетено на терен, но след дълго преразглеждане с ВАР и използване на данни от чипа в топката, беше отменено заради засада. Според информацията от устройството, топката се е докоснала до косата на Игор Матанович, който е бил в нередовна позиция.

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Духът на играта е нарушен

Според HNS, техническа грешка е нарушила духа на играта и именно затова те са взели решението да подадат жалба. ФИФА оправда решението  с изявление, в което поясни следното: "IMU сензорите, разположени във вътрешността на топката Trionda, са способни да определят всеки лек контакт, показван на зрителите в предаването като „графика на сърдечния ритъм“ и позволяващ на съдиите безпрецедентно ниво на данни, за да вземат бързи и точни решения".

Според хърватите, това вече не е ясно използване на ВАР и не включва елементи, които могат да бъдат отбелязани в реално време.

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ФИФА Хърватия отбор Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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