Безопасността при авиацията: Поглед отвътре с инж. Стефан Марков (ВИДЕО)

Всяко закъснение на полети трябва да води до компенсация на пътниците. Считам, че инвестирането в базово техническо обслужване, което да води до отстраняването на дефекти по самолета, е ключово. Една такава инвестиция доказва, че драстично намаляват закъсненията по технически причини на излитанията.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" Стефан Марков, авиоинженер, част от Европейския център за транспортни политики, коментирайки последните потребителски промени от страна на ЕС, свързани с обезпечаването на полетите.

По думите на инж. Марков безопасността на гражданската авиация е въпрос, който не бива да бъде поставян под съмнение. Работата на инженерния състав е да гарантира 100% безопасност на полетите. В България през последните години се създадоха доста технически бази, които да обслужват самолетите, включително българска такава компания. Тези бази имат много високи изисквания, обясни още Марков.

Той е убеден, че у нас тази индустрия се развива доста успешно, като се строят и бази извън столичния център.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.