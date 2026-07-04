Зрялостта на Мароко пречупи "кленовите листа" - Мондиал 2026 остана без един от домакините си!

Полуфиналистът от Мондиал 2022 - Мароко, показа зрялост и успя да пречупи домакина Канада с 3:0 в първата 1/8-финална среща на Световното първенство 2026 в Северна Америка! Африканската страна изигра слабо първо полувреме, в което бе надиграна от "кленовите листа". През втората част обаче опитът на мароканците си каза думата, като статично положение в началото на полувремето и контраатака в края им осигуриха място на 1/4-финалите, където чакат победителя от двойката Франция - Парагвай. Два гола вкара Азедин Унахи, а един отбеляза Суфиан Рахими.

Мароко изхвърли Канада от Мондиал 2026

Противно на предварителните очаквания, Канада започна по-силно срещата и доминираше до първата пауза за хидратация. Макар и без звездата си Алфонсо Дейвис, домакинът бе по-настоятелен и са настани трайно в половината на мароканците, като първото чисто положение се откри пред Танитолува Олувасейи в 10-ата минута, когато бе изваден на стрелкова позиция в наказателното поле, но ударът му бе спасен от вратаря Боно.

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Голмайсторът Саибари се контузи, но Унахи избухна с 2 гола за Мароко

В средата на полувремето голмайсторът на Мароко Исмаел Саибари, който има 3 гола до момента на турнира, бе принудително заменен от Суфиан Рахими. До края на полувремето Канада продължи да пресира високо, а Мароко изпитваше трудности да излезе от пресата, като рядко стигаше до опасности пред противниковата врата. Канада обаче също не успя да се доближи до чиста ситуация за гол, което доведе до нулево реми на почивката.

След почивката Мароко показа реакция след слабото си представяне през първото полувреме. В 50-ата минута Ашраф Хакими изпълни заучено статично положение, като вместо да центрира в наказателното поле, извади топката на границата на наказателното поле към Азедин Унахи. Халфът на Жирона нанесе нисък удар по тревата, който не остави шансове на стража на Канада - 1:0 за Мароко!

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В следващите минути Канада постепенно започна да затяга обръча около вратата на Мароко, опитвайки и да не поема излишни рискове. В края на мача обаче "кленовите листа" се откриха повече в търсене на изравнителен гол, което позволи на зрелият състав на Мароко да се възползва и да организира бърза контраатака, с която да сложи точка на спора. В 82' Браим Диас се озова в наказателното поле и подаде към Азедин Унахи, който вкара за втори път - 2:0!

В 85-ата минута Мароко уцели и греда - Унахи цетрира перфектно за Суфиан Рахими, който стреля с глава, но ударът му срещна напречния стълб. До края Мароко задържа аванса си и дори вкара и трети гол. Браим Диас се отчете с още една брилянтна асистенция, за да може Суфиан Рахими също да се разпише - 3:0! Така Мароко се класира за нов четвъртфинал на световно първенство и чака Франция или Парагвай.

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