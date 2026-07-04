Боеве за бензин в Русия: "Искам да хвана Путин за врата" и "Успех на украинците"

Положението с бензина и дизела в Русия не се подобрява вече пореден ден въпреки успокоенията на властите и уверенията, че има достатъчно запаси, и въобще че населението трябва да спре да драматизира. На бензиностанциите, където опашките са километрични както през деня, така и през нощта, все по-често се стига до грозни сцени със скандали и сбивания, което нагледно показва колко наред са нещата.

Батални сцени по бензиностанциите

В руските телеграм канали и във ВКонтакте могат да се видят зрелищни сцени. В Ижевск един шофьор, например, вади за яката конкурент на опашката и започва да го бие. В Чувашия мотоциклетист се опитва да изпревари чакащите - следват крясъци. В Чебоксари мъж удря колата на жена на бензиностанцията, после й взема телефона, когато тя се опитва да заснеме случилото се. В Серов, Свердловска област, мъж удря жена в лицето пак заради спор за бензин, кадрите показват как на жената й тече кръв от носа. И още, и още.

Снимки: принтскрийн/Телеграм

Не съм ядосан на украинците, пожелавам им успех

На този фон руското опозиционно издание "Медуза" събра коментари на руски потребители в социалните мрежи, които е интересно да се прочетат, дори от копейките у нас, които ще открият, че техните събратя в Русия също така бленуват за сладолед по 20 копейки, какъвто е имало по съветско време, както те самите още сънуват за бозата по 6 стотинки.

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Юрий от Москва пише:

"Сега дори най-„просветлените" трябва да осъзнаят, че "не ме интересува вашата политика" е лоша позиция. Решенията на управляващите ще засегнат пряко всички.

През лятото бях свикнал да живея на дача в Тверска област, да работя дистанционно и да пътувам до Москва само в дните, в които трябва да съм в офиса - вторник и сряда. През останалото време прекарвах сутрините си в бране на горски плодове в гората с децата. В момента в региона няма гориво. Само в Зубцов – буквално в крайпътен публичен дом за шофьори на камиони – попаднах на ремаркета с туби (с гориво - бел. ред.) с неизвестен произход и те струваха по 100 рубли литъра.

Така че трябваше да използвам ChatGPT, за да разбера как да източа гориво от [Toyota] Rav4 в туби през маркуча на горивната релса (източването от резервоара е невъзможно на тази кола), а след това вече в Москва да зареждам през резервоара. На бензиностанция през нощта, когато се чака един час, а не половин ден.

Детски спомени от късната съветска епоха веднага нахлуха в главата ми – часове чакане на бензиностанциите и туби с гориво в багажника на колата. Любителите на сладолед по 20 копейки трябва да са доволни сега.

Не съм ядосан на украинците – напротив, искам да им пожелая късмет."

Друг потребител, Михаил от Чита, пише:

"Приех първата новина за недостига на бензин спокойно. Ако знаех какво ще се случи, щях да си купя 200 литра.

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На половината бензиностанции изобщо няма бензин, докато на другата половина опашките могат да продължат 20 часа. Дават се само по 15 литра на клиент. Хората, които нямат къде другаде да отидат, се редят на опашка 24 часа предварително и стоят там, чакайки цистерната.

Семеен човек не може да оцелее в нашия град без кола. Сега всички са в шок; някои са се отказали напълно да пътуват, защото повечето жители на Чита никога не са използвали ужасните ни маршрутки (почти нямаме автобуси). Невъзможно е да заведеш детето на детска градина, на извънкласни занимания или на лекарски преглед. Захарта изчезна от магазините."

Яна от Липецк пише:

"Осъзнах, че недостигът в Централна Русия е неизбежен, когато нефтопреработвателната рафинерия Капотня беше взривена [на 18 юни]. Същия ден започнаха да се образуват опашки на бензиностанциите, а на следващия ден карах към вилата си и не можах да заредя на нито една от четирите бензиностанции по пътя. Тогава се притесних много.

Вече втора седмица наблюдавам опашките на бензиностанциите в града, а някои са напълно затворени. Нашият регион въведе ограничения за бензин и забрани използването на туби – това, макар и незначително, подобри ситуацията. Все още обаче има отчетливо усещане, че хората се опитват да доливат, дори когато резервоарите им вече са пълни. Разбирам ги и не ги виня. Забавно ми е обаче да виждам хора без коли, които гордо заявяват, че липсата на гориво не ги засяга.

За щастие работя дистанционно и не шофирам всеки ден. Обикновено ходя по работа два или три пъти седмично и до вилата си през уикендите. Но все пак започнах да спестявам: ако е възможно, ходя пеша; ако видя, че таксито е евтино, вземам го. Бях планирала пътувания до други градове с кола, но сега всичко това е отложено за неопределено време.

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Що се отнася до реакцията на нашето правителство на ситуацията, не очаквах нищо друго. Тези неясни твърдения – "всичко е под контрол", "търсим решения", "в момента има повишено търсене и вълнение", "недостигът не е чак толкова сериозен" – са вбесяващи. Проблемът е толкова очевиден, че е невъзможно да се отрече, но властите все още се опитват да го правят.

Наистина ми идва да хвана Путин за яката, да го разтърся и да му кажа: "Виж какво, по дяволите, направи!" Това се отнася не само за бензина, но и за всичко, което се случва в момента."