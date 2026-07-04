Отново спретнаха номера с покрива на Григор - българинът потърси сметка на организаторите (СНИМКА)

Във втори пореден мач на Уимбълдън Григор Димитров трябваше да чака дълъг период от време, за да затворят покрива на корта. Българинът изпита това и срещу Матео Беретини от третия кръг на турнира, като открито недоволстваше от това. Гришо пожела да разговаря с представител на организаторите на турнира, за да ги попита какво пречи покривът да се затваря, докато играят.

Григор Димитров отнови потърси сметка на организаторите на Уимбълдън заради покрива

Съображенията на Димитров е да не се прави толкова дълга пауза, защото и двамата тенисисти губят ритъм и изстиват. Именно по този начин Григор се контузи на Уимбълдън през 2025 г., когато след затваряне на покрива в мача му срещу Яник Синер той разкъса гръден мускул. Сега Григор отново повдигна въпроса защо не могат да затворят покрива, докато играят.

"Наистина ми е трудно да разбера... Не разбирам защо не можем да започнем да го затваряме по време на мача. Защо това не зависи от играчите?", каза Григор. Подобна ситуация се разигра и в миналия мач на Димитров срещу Якуб Меншик, когато Гришо спечели с 3:1 сета. В момента Григор води с 2:1 сета на Беретини, като може да следите мача Димитров - Беретини НА ЖИВО в Sportlive.bg.