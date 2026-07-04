Холанд с огромно признание: Те избират от 200 милиона, имат най-добрите играчи в света

Нападателят на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд коментира предстоящия сблъсък срещу Бразилия на осминафиналите на Световното първенство по футбол, който е насрочен за 5 юли и ще се играе в Ийст Ръдърфорд. Той подчерта, че за него това е един от най-значимите мачове в кариерата му с екипа на Норвегия.

Ерлинг Холанд не скри вълнението си преди осминафинала на Световното първенство

"Това е може би един от най-значимите моменти. Никога през живота си съм нямал толкова важен мач за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно. Аз самият харесвам Бразилия; имам много приятели там, познавам много хора оттам. Ще бъде специален мач. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители във Висшата лига и най-добрите футболисти в света - защото това е Бразилия", цитира "Globo" думите на Холанд.

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Норвегия стигна до тази фаза на турнира след успех с 2:1 над Кот д’Ивоар, докато Бразилия продължи напред след победа със същия резултат срещу Япония. Предстоящият сблъсък се очаква с огромен интерес, тъй като противопоставя два отбора в отлична форма и с високи амбиции на Мондиала.

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