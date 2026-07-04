Анчелоти отвърна на критиците: Само един човек на света има право да ми дава съвети за футбол

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на критиките към представянето на тима по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада като подчерта, че опитът му във футбола е достатъчно показателен за неговата експертиза. Италианецът обаче призна, че има един човек, когото поставя над всички останали по отношение на знания.

Селекционерът на Бразилия посочи легендарния сър Алекс Фъргюсън като единствения авторитет над себе си

В изказване пред Folha de S. Paulo Анчелоти заяви, че е ръководил над 1400 мача в кариерата си и макар това да не е единственият критерий за разбиране на играта, натрупаният опит е огромен.

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"Не знам дали разбирам футбола или не, но никой друг не може да прецени дали е така. Единственото сигурно нещо е, че вече съм подготвил повече от 1400 мача. Това може да не е достатъчно, за да „разбираш“ футбола, но определено е добър опит".

"И никой, може би само един човек е подготвил повече мачове от мен - Алекс Фъргюсън, който е ръководил повече от 2000 мача. Очевидно приемам съвети от всички, но единственият човек, който би бил по-подходящ да ми даде съвет, е Алекс Фъргюсън", допълни Анчелоти.

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