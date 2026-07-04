Страхотна форма: Божидар Саръбоюков изригна с нов силен резултат

Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков записа още едно силно представяне над границата от 8 метра, този път по време на турнира по лека атлетика "Роза Импекс" в Пловдив. Състезанието бе първото му лятно участие пред родна публика, а той го превърна в убедителна демонстрация на класа.

Европейският шампион в зала демонстрира страхотна постоянство и грабна победата в Пловдив с опит от 8.24 метра

Атлетът, който до момента бе направил пет летни старта на международни състезания извън България, отново показа стабилност и високо ниво, като в четвъртия си опит постигна 8.24 метра. Резултатът му се оказа недостижим за конкуренцията и му осигури безапелационна победа в надпреварата.

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Саръбоюков бе близо и до още по-силно постижение в последния си, шести опит, където минимален фал от едва един сантиметър го лиши от скок, който е щял да бъде около 8.50 метра. Въпреки това българският атлет демонстрира увереност и контрол в сектора през цялото състезание.

След финала той призна, че не е очаквал толкова силно представяне, тъй като е влязъл в състезанието с по-скоро тренировъчна нагласа, но въпреки това е останал доволен от постигнатото: „Получи се едно чудесно състезание, неочаквано за мен, защото дойдох с нагласа за тренировка,“ заяви той след успеха.

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