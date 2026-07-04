Негово Котешко Величество заслужава най-доброто: Дозата ни допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Всяка котка заслужава подобна кралска баня, в която да се усамоти:
Кучешки аквариум 5 звезди: Допаминът ви за днес
😹 This guy built his cat a literal royal bathroom— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026
A whole separate room with its own tiny door, premium litter box, and aristocratic interior. pic.twitter.com/YMoXSC2thi
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