Как да предпазите чемширите

Независимо дали отглеждате класически английски пейзаж или уютна селска градина, някои растения се вписват безпроблемно във всяка градинска естетика. Чемширите (Buxus spp.) са пример точно за такова растение, добавящо красота към всеки преден двор със своята вечнозелена привлекателност.

Те са популярни за оформяне на растения , но целият ви труд по оформянето им в причудливи топиарии или спретнати живи плетове може да отиде на вятъра, ако не предприемете стъпки, за да ги предпазите от зимни повреди. Неправилното зимуване е една от най-често срещаните грешки, които градинарите правят, когато отглеждат чемшири . Има няколко стъпки, които трябва да предприемете през есента и зимата (както и някои, които не трябва), за да сте сигурни, че чемширите ви ще излязат здрави през пролетта, включително поливане, мулчиране и осигуряване на защита от вятър.

Зимната защита на чемширите не е задължително да бъде сложна, но е съществен процес за предпазване на чемширите от зимно изгаряне. Това състояние, което може да остави чемширите ви покафенели, избелели или безлистни в края на зимата, може да се случи, когато те изпускат повече влага, отколкото могат да извлекат от корените си, обикновено защото земята е замръзнала.

Много градинари пренебрегват поливането през есента, тъй като е по-хладно време на годината и дъждът често е обилен. Чемширите обаче ще се справят много по-добре, ако навлязат в зимата напълно хидратирани, така че помислете за обилно поливане на чемширите си в седмиците преди първата силна слана. Това е особено важно, ако почвата ви е все още изсъхнала от дългото, горещо лято или ако вашият регион преживява сух период през есента. Мулчирането също помага за поддържане на хидратацията на корените през зимата, а ако сте извън границите на климатичната си зона, слой мулч от 5 до 7,5 см може да осигури известна защита от загуба на влага и да предотврати изсъхването на листата.

Избягвайте тези неща, за да предпазите чемширите през зимата

През зимата някои от клоните на чемширите ви може да загубят листата си или да изглеждат сякаш са мъртви. Въпреки че обикновено е безопасно да следвате правилото на трите D, за да подрежете правилно растенията си – което просто означава да премахнете всичко мъртво, болно или повредено – експертите препоръчват просто да оставите чемширите си на мира през есента и зимата. Новите издънки при видове като обикновения чемшир са доста чувствителни към студ, така че резитбата трябва да се извърши доста преди края на лятото. Това е същата причина, поради която не искате да торите твърде късно през есента. Вместо това, чемширите трябва да се подрязват и торят през пролетта като част от практиките ви за възстановяване на вечнозелените храсти.

Ако решите да увиете чемширите си, за да ги предпазите от зимно изгаряне или обилно снежно натоварване, не забравяйте да използвате дишаща материя и да ги увиете свободно. Материали като пластмасови фолиа и брезенти могат да задържат повече влага, което води до още по-големи щети. Отстранете покритието веднага щом температурите позволят. Също така никога не трябва да разклащате клоните на чемшир, който е покрит с лед. Ниските температури могат да направят клоните крехки, което ги излага на по-голям риск от счупване.

И накрая, ако вземете всички тези предпазни мерки и все още забележите, че чемширите ви изглеждат по-зле от износване през пролетта, може да е налице друг проблем, като например вредители, щети от соли или суша. Въпреки че зимните наранявания са най-голямата заплаха за чемширите, те са податливи и на доста болести и вредители.