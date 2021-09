Български диетолог, известен в САЩ, с ВАЖНИ съвети за храненето

Диетолози посочиха храните и витамините, чийто излишък или липса може да доведе до припадък и дори деменция. Техните препоръки са публикувани в американското издание Eat This, Not That!

На първо място, за нормална мозъчна функция експертите съветват да се яде по-малко захар. Изданието цитира българският лекар и специалист по храненето Димитър Маринов от Медицинския университет във Варна. Според него, макар глюкозата да е основното гориво за мозъка, не бива да се прекалява със сладкото. Най-опасните симптоми за липса на витамин B12, внимавайте за тях Диетолози съветват да се гарантира, че винаги има достатъчно витамин В12 в храната. Той защитава нервните клетки и участва в производст... Прочети повече „Излишната захар води до отделяне на много инсулин. Инсулинът от своя страна блокира навлизането на почти всички аминокиселини в мозъка, с изключение на триптофан, който се превръща в серотонин и мелатонин, хормонът на съня. В резултат на това преяждането със сладкиши може да ви хвърли в истинска въглехидратна кома “, предупреждава специалистът. Маринов не препоръчва да се отива в другата крайност и да се откаже напълно от въглехидратите. Поради пълното им отсъствие нивата на кръвната захар ще станат нестабилни, което дори може да доведе до пристъпи на хипогликемия, объркване и припадък. Д-р Димитър Маринов има публикации в специализирани издания като Insider, WebMD, Healthline, Reader's Digest, Medium, Fox News и много други, освен това има немалко участия в международни конференции

