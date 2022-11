Ето кои хора НИКОГА не трябва да ядат кисело мляко

Киселото мляко помага за отслабване, тъй като съдържа полезни бактерии, които спсобстват за контрол на теглото и подобряват функцията на червата. Това заяви диетологът Морган Клер за сайта Eat This, Not That!

Ферментиралият млечен продукт също е добра закуска при диети, отбеляза тя. От своя страна лекарят Амбър О'Брайън подчерта, че киселото мляко е отличен източник на калций, който е от съществено значение за здравината на костите, зъбите и ноктите. Тя го препоръча особено на тези, които страдат от остеопороза. Диетологът Хиба Батул пък каза, че киселото мляко за закуска подобрява настроението, а диетологът Меган Бърд заяви, че ферментиралото мляко е отличен имунен стимулант. Не прекалявайте с приема на магнезий, защото... Киселото мляко обаче има и недостатъци. Въпреки че способства за добрата функция на червата, то може да навреди на стомаха ви. Натуропатът Мелани Келър призова онези, които имат твърде чувствителен стомах или непоносимост към лактоза, да избягват млечни продукти. Тя предложи да се търсят алтернативи на лакомството без лактоза. Диетологът Ейми Лий отбеляза, че купешките кисели млека, особено тези с различни вкусове, съдържат твърде много захар, която може да навреди на кожата, фигурата и здравето като цяло. Тя даде съвет за закупуване на класическо кисело мляко и добавяне на плодове към него.

