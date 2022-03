Кои са най-опасните храни за сърцето?

Американският диетолог Лорън Манакър назова храните, които представляват най-голяма опасност за сърцето, съобщава Eat This, Not That! (ETNT).

Според експерта най-вредни са хот-дозите и колбасите. „Когато вземете предвид техния натрий, наситени мазнини и натриев нитрит като консервант, класическите хот-дози са една от най-вредните храни за здравето на сърцето, които можете да ядете“, обяснява тя. ГУБИТЕ СИ ВРЕМЕТО, АКО ХОДИТЕ НА ФИТНЕС, НО НЕ СПАЗВАТЕ ТОВА ПРАВИЛО Същото важи и за много други видове готови месни продукти, включително шунката, наденицата, бекона и говеждото месо. Всички те допринасят за развитието на сърдечно-съдови заболявания дори повече от червеното месо. Според Манакър, отказът от телешки колбаси в полза на пуешки или пилешки колбаси няма да реши проблема, тъй като те също имат много вредни съставки. Единственият изход е да се ядат... статията продължава ТУК!

Още от ЗДРАВЕ:

Този навик предпазва от диабет и деменция

Детокс с лимони – ето как се прави

Намажете корема си с тази смес преди хранене и ще отслабнете по-бързо

10 тайни на французойките за перфектна фигура

Комбинацията банан и кисело мляко е много полезна, ако имате този проблем

Тази евтина добавка намалява кръвната захар с 15%

Хората от тази кръвна група запазват младостта си най-дълго

Тези 8 храни свалят кръвното за 24 часа

3 признака, свързани с вашите нокти, които издават сериозен дефицит

Ако имате косопад, вероятно ядете тези храни