Учени: Това е най-добрата подправка при болка в мускулите

Експерти от Отворения университет на Каталуния установиха, че една популярна подправка помага за намаляване на нивото на мускулни увреждания и възпалителни процеси в тялото след тренировка, както и за намаляване на риска от нараняване. Както се съобщава в Journal of the International Society of Sports Nutrition, учените са анализирали 11 публикувани преди това проучвания, насочени към изучаване на полезните свойства на куркумата, тропическо растение от семейството на джинджифила.

Ползи от куркумата при болки в мускулите

Въпреки че куркумата е известна в традиционната азиатска медицина, все повече научни изследвания напоследък доказват, че този корен има обективни терапевтични свойства. Според испански експерти куркумата като добавка има мощни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, което е особено полезно за хора, които спортуват редовно.

Помага ли ни куркумата да отслабнем?

Учените отбелязват, че приемането на куркумин преди и след тренировка помага за ускоряване на възстановяването на мускулните влакна, облекчаване на болката и увеличаване на антиоксидантния капацитет (способността на тялото да се справя със „стресовите“ процеси на окисление). Куркумата също така намалява системното възпаление, което намалява вероятността от нараняване по време на тренировка.

Учените смятат, че хората в добро здраве трябва да приемат само един до четири грама куркумин дневно, за да изпитат ползи за здравето. Възстановяващият ефект е особено важен при упражнения, при които целевите мускули се използват за контролиране на теглото. Те причиняват най-голямо натоварване на мускулите.

Може ли куркумата да помогне в борбата с екземата?

Други ползи от куркумата

Ползите от куркумата се основават на полезните вещества в нейния състав. Благодарение на тях подправката помага при възпаление и може да облекчи болките при артрит. В допълнение, куркумата подобрява метаболитните процеси в организма, а антиоксидантите помагат за премахване на токсините и други вредни вещества. Благодарение на това се подобрява общото състояние, укрепва се имунната система и се повишава работоспособността.

Ползите от куркумата включват намаляване на хроничното възпаление, което може да доведе до метаболитни нарушения, затлъстяване и други опасни заболявания, като тези, свързани със сърдечно-съдовата система.

Мляко с куркума - как влияе на кръвната захар

Редовната консумация на куркума намалява риска от развитие на чернодробно заболяване, както и намалява симптомите на вече придобити заболявания, като хепатит. Освен това може да забави развитието или да намали симптомите на пародонтит, предменструален синдром, диабет, диария, стомашно разстройство, псориазис.

За да бъде лечението изключително полезно, куркумата трябва да се приема само по рецепти, разработени от специалисти, а ако става въпрос за напреднал стадий на заболяването, след консултация с лекар, съобщава изданието The Helth Site.

Също така е важно да се вземат предвид противопоказанията: Трябва да се внимава при употребата на подправката по време на бременност и кърмене. Лечебният корен може да предизвика алергична реакция при някои хора, така че е най-добре да се консултирате с лекар.

Помагат ли джинджифилът и куркумата в борбата с болката и гаденето?

За да сте сигурни, че лечението на ставите е възможно най-ефективно, не смесвайте куркума със силни лекарства, съветва още здравният портал. Ако има нужда от прием на фармацевтични таблетки, по-добре е да се лекувате с куркума отделно. Необходима е консултация с лекар при лечение на стави с куркума на фона на уролитиаза и тежки хронични заболявания. Факт е, че при многократна употреба растението може да провокира запушване на жлъчните пътища, което ще затрудни отстраняването на камъните от тялото.

Не се препоръчва употребата на куркума при вътрешни кръвоизливи, тъй като в по-големи количества прахът може само да ги засили.

Класическа рецепта за чай от куркума

За приготвянето му са необходими следнит съставки:

вода - 0,5 л

куркума на прах - 5 гр

мед, лимон и подправки на вкус (канела , черен пипер, карамфил и кардамон).

Сварете вода и добавете една чаена лъжичка жълта подправка. Варете на тих огън 10 минути. Прецедете бульона, добавете меда, лимона и подправките.

Има ли странични ефекти от куркумата?

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!