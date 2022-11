Учени: Този симптом се появява 10 години преди инфаркт

Според проучване, публикувано от Journal of the American Heart Association (Journal of the American Heart Association), стенокардията може да предшества инфаркта и да се появи до десет години преди събитието.

Лекар разкри как се приготвя кисело зеле, което НЕ е вредно за сърцето и предпазва от инфаркт



Стенокардията се отнася до дискомфорт и болка в гърдите. Тя често се описва от пациентите като стягане и тежест в гърдите. Изследователите са анализирали данни от общопрактикуващи лекари, болници и смъртни случаи между 2002 г. и 2018 г. за повече от половин милион възрастни без предишна анамнеза за болка в гърдите или сърдечно-съдово заболяване.

Анализът показва, че при пациенти, преживели стенокардия, рискът от инфаркт се е увеличил с 15% през първата година и след това е продължил да нараства в продължение на 10 години.

Според учените трябва да се обърне по-специално внимание на пациентите с необяснима болка в гърдите, защото това може да помогне за намаляване на бъдещите сърдечни удари.

Ето какво се случва с тялото преди инфаркт



Те са категорични, че използването на неинвазивни методи за изследване, като рентген, може да помогне за идентифициране на ранни признаци на инфаркт при такива пациенти. Учените твърдят, че болката в гърдите е честа причина за посещение при лекар, но в много случаи пациентите не получават конкретна диагноза при наличието само на този симптом.

Важно: Статията е единствено с информативна цел и не замества консултацията с лекар!