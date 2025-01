Здравен съвет за деня, 28 януари: Лекар: Само този чай сваля кръвното

Руският лекар Елена Малишева споделя кой е чаят, който може наистина да понижи кръвното налягане. Експертът споделя, че това е чаят от хибискус и пояснява какви полезни свойства има тази напитка. Освен че влияе положително на повишените нива на кръвното налягане, тази напитка има още куп полезни свойства за тялото.

Чай от хибискус за сваляне на кръвното

Д-р Елена Малишева коментира резултатите от експеримента, проведен от учени. Проучването разкрива, че тези доброволци с високо кръвно налягане, които пият 450 ml хибискус дневно, забелязват намаляване на нивата на кръвното си налягане.

Лекар: Може ли да се пият лекарства с чай?

"Цифрите бяха ниски, но дори седем милиметра живачен стълб изиграха роля. Всъщност при високи темпове всяко намаление е много забележимо", казва специалистът.

В същото време лекарят отбелязва, че при високо кръвно не трябва да разчитате само на чай. Важно е пациентите с хипертония да не забравят за физическата активност и специалната диета, която регулира приема на сол, пояснява още специалистът.

Други ползи от чая от хибискус

Резултатите от още 3 проучвания показват положителния ефект на тази напитка върху стойностите на кръвното налягане и функцията на сърцето.

Този чай стопява коремните мазнини

Проучване от 2010 г., публикувано в Journal of Hypertension, установи, че пиенето на три чаши чай от хибискус на ден в продължение на шест седмици намалява систолното и диастоличното кръвно налягане при хора с лека хипертония.

Проучване от 2009 г., публикувано в Journal of Hypertension, установи, че пиенето на четири чаши чай от хибискус на ден в продължение на четири седмици подобрява съдовата еластичност и намалява оксидативния стрес при хора с метаболитен синдром.

Проучване от 2011 г. публикувано в Journal of the Science of Food and Agriculture, установи, че екстрактът от цветя на хибискус има антибактериална и антивирусна активност срещу различни патогени.

Полезен ли е чаят от куркума?

Напитката нмалява нивата на триглицеридите в кръвта. Триглицеридите са мазнини, които осигуряват енергия на клетките. Но високите им нива могат да доведат до различни сърдечно-съдови заболявания. Лекарят споделя и за експеримент, който е включил 60 души с диабет, които са разделени на две групи: на едната е даван обикновен черен чай, а на другата - чай ​​от хибискус. Тези, които са пили чай от хибискус, са имали по-високи нива на HDL („добър“ холестерол) и понижени нива на общия холестерол, LDL („лош“ холестерол) и триглицериди след месец.

"Последните изследвания показват, че чаят от хибискус понижава нивата на LDL холестерола по-ефективно от други видове чай или плацебо .Хибискусът, от който се прави чай от хибискус, съдържа много антиоксиданти. Антиоксидантите защитават клетките от свободните радикали. Няколко проучвания са установили, че инфузия на екстракт от хибискус може да намали оксидативния стрес и да повиши нивата на антиоксиданти в кръвта", казва специалистът.

В този чай има 22 пъти повече калций от млякото

Напитката също така съдържа калций, фосфор, желязо, ниацин, рибофлавин и витамин С, който насърчава растежа и възстановяването на тъканите, образуването на колаген и заздравяването на рани. Освен това може да подсили имунната система. Антоцианините са отговорни за наситения бургундски цвят на напитката. Те помагат за предотвратяване на различни хронични заболявания.

Вреда от чая от хибискус

Чаят от хибискус обикновено не е вреден за здравето в малки дози. Но в някои случаи е противопоказен. Не трябва да пиете чай от хибискус, ако имате диагностицирана алергия към хибискус или растения от семейство Malvaceae.

Чаят от хибискус влияе върху работата на сърдечно-съдовата система. Ето защо, ако приемате лекарства за хипертония или диабет, не трябва да пиете тази напитка: това може да доведе до значително спадане на кръвното налягане. Чаят от хибискус също намалява ефективността на контрацептивите и лекарствата против малария.

Чаят от хибискус съдържа естрогени, които влияят върху бременността. Те могат да причинят преждевременно раждане. Също така не трябва да пиете хибискус по време на кърмене. Силният чай в големи количества влияе неблагоприятно върху функционирането на черния дроб и може да доведе до различни заболявания.

Лекар: Трябва ли да се слага мед в чая?

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!