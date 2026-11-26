Клиничният психолог Марина Кунчева представи практическия си опит на III Национален конгрес по хипноза и хипнотерапия

Как клиничната хипноза може да подпомогне психологическата подготовка за раждането и да повлияе на болката в ранния следродилен период? Опита си в акушерската практика представи клиничният психолог и психотерапевт на Болница ВИТА Марина Кунчева. Тя беше лектор на III Национален конгрес по хипноза и хипнотерапия, организиран от Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия (БАХХ), който се проведе от 20 до 22 ноември в София.

Пред лекари, психолози и психотерапевти от България и чужбина Кунчева сподели клиничния си опит в работата с жени преди и след раждането, включително приложението на хипноаналгезията за повлияване на болката в ранния следродилен период.

В представените клинични случаи беше разгледано как хипнозата може да подпомогне жената в моменти на повишена физическа и емоционална уязвимост. Сред възможностите са намаляване на тревожността, регулиране на физиологичната възбуда, промяна в субективното преживяване на болката и възстановяване на усещането за сигурност и контрол. Тези аспекти са особено важни в болнична среда, където медицинските процедури, болката и непредвидимостта на преживяванията могат да предизвикат интензивни емоционални реакции и да повишат нуждата от психологическа подкрепа.

Участието е свързано с последователната работа на Болница ВИТА за развитие на комплексна грижа за жената и семейството през различните етапи на репродуктивния и перинаталния период. То допълва инициативите на болницата в рамките на програмата „Пътят към родителството“, насочена към психологическа подкрепа, информирана подготовка за раждането и по-добра емоционална адаптация към родителството.

Възможностите за психологическа подкрепа във ВИТА обхващат жените, преминаващи през асистирана репродукция, бременност и раждане, както и ранния следродилен период.

В рамките на тридневния конгрес специалистите разгледаха още приложението на клиничната хипноза при травматични преживявания, тревожни и емоционални разстройства, нарушения на съня и хронична болка, както и възможностите за интегрирането ѝ с други психотерапевтични подходи.