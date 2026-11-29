Ламин Ямал отново попадна под светлините на прожекторите при победата на Барселона с 5:1 над Депортиво Ла Коруня. Испанският национал увенча представянето си с ранен гол, като освен това записа и две асистенции, което му донесе наградата за най-добър играч на мача въпреки хеттрика на Рафиня. Благодарение на блестящото си представяне срещу Ла Коруня 19-годишният футболист изравни рекорда, държан от никой друг освен Килиан Мбапе.

Ямал изравни впечатляващ рекорд на Мбапе

След като се разписа във вратата на Депортиво, Ямал вече има 41 гола в Ла Лига за цялата си кариера до момента. Така той изравни рекорда на Мбапе за най-много попадения, отбелязани от играч в петте водещи европейски първенства преди навършване на 20 години. Френският футболист бе отбелязал 41 гола в Лига 1 с ПСЖ и Монако преди тази възраст, изпреварвайки Майкъл Оуен, който имаше 40 попадения. Ямал вече изравни този рекорд и лесно би могъл да излезе начело с още един гол в първенството, преди да навърши 20 години следващото лято.

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Той продължава да се изкачва и в класацията на най-добрите голмайстори на Барселона за всички времена. Голът му срещу Депортиво беше 63-ият му за във всички турнири, което го изведе на 44-то място в класирането на клуба, според "Transfermarkt". Ямал изпревари Марсел Пина и е само на два гола разстояние от Феран Торес, който има 65 с екипа на каталунците. По отношение на асистенциите Ямал вече е в Топ 10, като досега в кариерата си в Барселона е натрупал 67 - само четири по-малко от легендарния Роналдиньо и девет по-малко от Неймар. Да достигне Луиш Фиго на седмо място може да отнеме известно време, тъй като португалската икона има 91 асистенции на сметката си на "Камп Ноу".

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