Позицията на Манчестър Юнайтед относно бъдещето на Джейсън Уилкокс и Омар Берада стана ясна след загубата с 0:4 в от Брентфорд на "Олд Трафорд". Новият треньор на отбора Маурисио Почетино загуби втория си пореден мач от Висшата лига с един и същ резултат след поражението с 0:4 от Ливърпул миналата неделя. Юнайтед имаше 11 играчи на терена през целия мач срещу Брентфорд, но те бяха победени от няколко прецизни контраатаки и завършващи удари на "пчелите".

Бъдещето на Уилкокс и Берада е под въпрос

Спортният директор Уилкокс и изпълнителният директор Берада наблюдаваха поредното разочарование от трибуните на "Олд Трафорд". Както е известно, двамата са подложени на сериозни критиките и са смятани за едни от основните виновници за кризата. Все по-често се чуват призиви за оставка на двамата, след като напълно се провалиха със стратегията си през летния трансферен прозорец. Клубът не привлече нито един защитник, а в момента отборът е с най-лошия защитен баланс сред всички клубове в Топ 5 първенствата.

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В скорошно интервю Берада не успя да успокои феновете на Юнайтед, като заяви, че клубът "полага основите за устойчив растеж" и че "върви в правилната посока". Той също така каза, че в Юнайтед всъщност са доволни от летния трансферен прозорец и че са дали приоритет на подсилването в халфовата линия. И двамата мъже бяха доведени в клуба от миноритарния съсобственик сър Джим Ратклиф, чиито публични коментари както по футболни, така и по нефутболни теми също му донесоха остра критика.

Фабрицио Романо с разкрития за хаоса в Юнайтед

В изявление на своя канал в "YouTube" след загубата на Юнайтед от Брентфорд трансферният специалист Фабрицио Романо описа настроенията в клуба по повод последните интервюта на ръководството, по-специално коментарите на Берада, и заяви, че няма гаранция, че те ще останат в клуба през следващия сезон. Италианецът започна: "На ум ни идва това, което се случи с Ралф Рангник на онази известна пресконференция, когато той говореше за проблемите на Манчестър Юнайтед. Тези проблеми все още са налице. Не може да е само треньорът. Това не е само усещането на хората в клуба, не само сред феновете, но и в съблекалнята. Отговорността не може да лежи само върху треньора. В тези разговори можем да включим и играчите, и тези, които вземат решенията в клуба."

"Изобщо не е сигурно, че тази структура на Манчестър Юнайтед ще съществува през лятото на 2027 г... В INEOS също цари усещането, че изобщо не е сигурно, че хората, които в момента отговарят за набирането на кадри и за управлението, ще бъдат същите, които през лятото на 2027 година ще вземат решенията за това кой ще бъде основната цел, кой ще се присъедини към отбора и кой ще го напусне. Трябва да видим кой ще бъде начело. На този етап в Манчестър Юнайтед всички са под лупа", допълни Романо.

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