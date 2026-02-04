Аспект на деня и фаза на Луната на 5 февруари 2026 г. Нова светлина

На 5 февруари 2025 г. Луната е намаляваща, 18-и лунен ден. През този ден класическата романтика отстъпва място на авангардната искреност. Може би ще видите стар приятел в нова светлина или ще се превърнете в свеж, свободен вятър за някого, освежаващ душата му. Още от самата сутрин ще се стремите към ред, ще анализирате детайли и ще търсите практичен смисъл в събитията. Това е време за полезни, макар и малки, задачи.

Да бъдете чути

Ще искате да бъдете чути, но също така ще сте готови да слушате. Ще искате да изгладите неравностите, да намерите компромис и да създадете атмосфера на естетически и емоционален баланс около себе си. Този преход е ключът към разрешаването на много ежедневни конфликти: той ви учи да изразявате революционни идеи на Водолея в завладяващи и хармонични форми. Рискът от недоразумения и словесни сблъсъци е висок. Целта на комуникацията не е спечелването на спор, а по-скоро намирането на истината, която често се крие отвъд конвенционалните позиции.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата за 17-ти лунен ден са верни. Обикновено те се сбъдват след три дни, а в други случаи -след осемнадесет. Всеки сън на 17-ти лунен ден предвещава успех.

