Глътка въздух за Украйна: Европейският съюз одобри спасителния пакет от 90 милиарда евро за Киев

Военният фонд на Украйна ще получи жизненоважна парична инжекция, след като представители на 24 страни от ЕС се споразумяха за заем от 90 милиарда евро за финансиране на отбраната на Киев срещу Русия, съобщи в сряда председателството на Съвета. „Новото финансиране ще помогне да се гарантира силната устойчивост на страната пред лицето на руската агресия“, заяви в изявление кипърският министър на финансите Макис Керавнос. Съветът сега се стреми към бързо споразумение с Европейския парламент, което да позволи изплащането на първото плащане в началото на второто тримесечие на тази година. Днешното решение беше взето чрез процедурата за засилено сътрудничество с участието на 24 държави членки. Както стана ясно по-рано, в механизма отказаха да участват Чехия, Словакия и Унгария.

Заемът за подкрепа на Украйна ще помогне на Киев да се справи със своите неотложни финансови нужди, тъй като Русия продължава агресивната си война. За тази цел той ще бъде насочен специално към подкрепа на общия бюджет и отбранителните нужди на Украйна. „Днешното споразумение показва, че ЕС продължава да действа решително в подкрепа на Украйна и нейния народ. Новото финансиране ще помогне да се гарантира силната устойчивост на страната пред лицето на руската агресия“, се казва в позиция на Европейския съвет.

Съгласно предложената рамка, ЕС ще предостави финансиране на Украйна по два начина:

30 милиарда евро ще бъдат предоставени като макроикономическа подкрепа за Украйна , насочена чрез макрофинансова помощ (МФП) или реализирана чрез Механизма за Украйна, специалния инструмент на ЕС за предоставяне на стабилна и предвидима финансова подкрепа на Украйна.

60 милиарда евро ще бъдат използвани за подкрепа на капацитета на Украйна да инвестира в капацитет за отбранителна промишленост и да закупува военно оборудване . Финансирането ще даде на Украйна решаващ и навременен достъп до отбранителни продукти както от украинската, така и от европейската отбранителна промишленост.

Финансовата и икономическа помощ, предоставяна по линия на заемите, ще бъде достъпна в съответствие с финансовите нужди на Украйна , определени от финансова стратегия, която ще бъде изготвена от самата Украйна. Съветът ще трябва да одобри тази стратегия след оценка от Комисията. Във всички случаи финансирането ще бъде обвързано със строги условия от страна на Украйна, като например спазване на върховенството на закона, включително борбата с корупцията, се казва в позицията на Съвета.

Украйна рискуваше фалит през април

Без заема Украйна рискуваше да остане без пари до април, което би било катастрофално за военните ѝ усилия и би могло да осакати преговорните ѝ усилия по време на продължаващите мирни преговори с Русия, подкрепени от Америка. Законодателите на ЕС все още имат някои препятствия за преодоляване, като например постигане на съгласие относно условията, които Украйна трябва да изпълни, за да получи плащане, преди Брюксел да може да набере средства на световния пазар на дългови инструменти за финансиране на заема, който е подкрепен от седемгодишния бюджет на ЕС. Голям спорен въпрос между страните от ЕС беше как Украйна ще може да изразходва парите и кой ще се възползва от това. Една трета от парите ще отидат за обичайни бюджетни нужди, а останалата част за отбрана.

Франция поведе усилията Украйна да похарчи колкото е възможно повече от тези средства за отбранителни компании от ЕС, имайки предвид, че данъкоплатците на блока плащат годишната сметка от 3 милиарда евро за покриване на лихвените плащания по заема. Германия, Холандия и скандинавските държави обаче настояваха да се предостави на Украйна максимална гъвкавост.

Проектът на споразумение, видян от POLITICO, ще позволи на Украйна да купува ключови оръжия от трети страни - включително САЩ и Обединеното кралство - или когато няма еквивалентен продукт в ЕС, или когато има спешна нужда, като същевременно ще засили надзора на държавите от ЕС върху подобни дерогации. Списъкът с оръжия, които Киев ще може да закупи извън блока, включва системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси за изтребители и възможности за нанасянето на удари дълбоко в руска територия.

Ако Обединеното кралство или други трети страни като, например, Южна Корея, които са подписали споразумения за сигурност с ЕС и са помогнали на Украйна, искат да участват в сделки за обществени поръчки отвъд това, те ще трябва да допринесат финансово, за да покрият лихвените плащания по заема. В текста се споменава също, че приносът на страните извън ЕС – който ще бъде договорен в предстоящите преговори с Европейската комисия – трябва да бъде пропорционален на това колко техните отбранителни фирми биха могли да спечелят от участието си в схемата.

Канада, която вече има споразумение за участие в отделната схема на ЕС за заеми SAFE за оръжия на стойност 150 милиарда евро, няма да се налага да плаща допълнително, за да участва в програмата за Украйна, но ще трябва да посочи подробно продуктите, които Киев може да закупи.

Какво предстои?

След като посланиците постигнаха споразумение, Европейският парламент трябва да разгледа промените, които Съветът е направил в правния текст, преди да одобри мярката. Ако всичко върви по план, Киев ще получи 45 милиарда евро от ЕС тази година на траншове. Останалите пари ще пристигнат през 2027 г.

Украйна ще върне парите, само ако Москва прекрати пълномащабното си нахлуване и плати военни репарации. Ако Русия откаже, ЕС ще обмисли възможността за отнемане на замразените активи на Кремъл, намиращи се във финансови институции в целия блок. Въпреки че заемът ще поддържа украинските сили, сумата няма да покрие общите финансови нужди на Киев. Дори има очаквания да се стигне до още един кръг от заеми на стойност 8 милиарда долара от Международния валутен фонд. Според оценки на МВФ, Киев ще се нуждае от поне 135 милиарда евро, за да поддържа военните и бюджетните си нужди през тази и следващата година.

Междувременно, представители на САЩ и ЕС работят по план за възстановяване на Украйна, който има за цел да привлече 800 милиарда долара публични и частни средства в рамките на 10 години. За да се случи това, източният фронт първо трябва да замлъкне – нещо, което е малко вероятно на този етап.