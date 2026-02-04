Изненадващо: Един от най-големите съюзници на Украйна блокира заема на ЕС за 90 млрд. евро

Заемът от 90 млрд. евро, който Европейският съюз ще отпусне на Украйна все още не е одобрен финално заради един от ключовите съюзници на Киев, съобщава Politico. Политическо решение реално има, но критериите за финансиране остават нерешен въпрос. Европейският парламент даде на 21 януари зелена светлина за решението на Съвета на ЕС да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заема. Той беше договорен на срещата на евролидерите в Брюксел през декември миналата година и представен официално от Европейската комисия на 14 януари 2026 г.

Целта е Киев да бъде подкрепен финансово през следващите две години, като две трети от сумата ще отидат за поддържане на отбранителните способности, а една трета - за националния бюджет, за да се запълнят дефицити: Без Унгария, Словакия и Чехия: Европарламентът със зелена светлина за заема от 90 млрд. евро за Украйна.

Подкрепата на ЕС за Украйна на фона на продължаващата четири години агресивна война на диктатора Владимир Путин дойде въпреки отказа от използване на замразените руски активи в полза на Киев. Основен глас "против" беше Белгия, която държи по-голямата част от обездвижените авоари, а причината за тази позиция бе, че Русия успешно може да съди ЕС и така страната да трябва да плаща всичко.

В крайна сметка заем за над 200 милиарда евро с руските активи няма, но има друг, който ще бъде набран от страните членки. В него не участват само Унгария, Словакия и Чехия. Очаква се първият транш да пристигне по украинските сметки до края на второто тримесечие на 2026 г.

Снимка: Getty Images

Още: Франция е спряла Украйна да си купи британски ракети с европейски пари

Франция се оказва пречка в изчистване на детайлите по заема

Интересното е, че Франция блокира все още критериите за финансиране. Париж твърди, че страните членки на ЕС не трябва да плащат лихви. Франция настоява средствата, предназначени за оръжия, да бъдат изразходвани за европейски отбранителни продукти, за да се стимулира собствената индустрия на ЕС. Така страната дори влиза в конфликт с държави като Германия и Нидерландия, които искат Украйна да закупи системи, произведени в САЩ, например Patriot.

Клаузата „Купувайте европейски продукти“ има за цел да насърчи отбранителната автономност на ЕС, но рискува да забави доставките на критично важно оръжие за Киев. Франция също търси гаранции за собствените си отбранителни фирми.

Още: ЕС обяви официално заема за Украйна - парите за оръжия са повече от тези за бюджета

Преговорите по детайлите са пропаднали миналата седмица, твърди Politico.

An EU €90bn loan for Ukraine is still not agreed due to France, Politico reports. A political decision exists, but funding criteria remain unresolved. Paris says EU members should not pay interest and wants contributions from third countries, especially the UK. Talks collapsed… pic.twitter.com/3kaRpWqR38 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026