Още ли сме във валутен борд, след като въведохме еврото: Говори Стефан Софиянски (ВИДЕО)

След като от 1 януари 2026 г. въведохме официално единната европейска валута – еврото, а от 1 февруари то е единствената платежна единица у нас, още ли сме във валутен борд? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори човекът, който на практика въведе борда у нас - Стефан Софиянски, служебен министър-председател през 1997 г., дългогодишен кмет на София, депутат в няколко народни събрания и създател на Съюза на свободните демократи: “Ние сме в борд дотолкова, доколкото част от правилата, които сме приели, ще ги спазваме, но по принцип ние вече влизаме в друга система. Не е необходимо ние да се грижим. Вече трябва да отговаряме на условията, които ни поставя Европейската централна банка (ЕЦБ).

Не тези, които Международният валутен фонд (МВФ) ни поставя. Вече курсът на еврото не зависи от нас само, а от ЕЦБ.

При Борисов беше финансов хаос

Още: Инфлацията в България през първия месец с еврото: Експресна оценка

На въпрос какво от финансовата дисциплина при борда трябва да запазим, Софиянски отговори: “Аз бих казал, че ние трябва да си въведем едни ограничения. Нещо, което нито едно, за съжаление (правителство не въведе, бел. ред.).

При Бойко Борисов беше хаос, при него некомпетентността беше много голяма през тези 10 години и си беше един хаос във финансовата система.

Ако си спомняте, имаше един министър Дянков, който говореше, извинявайте за директния ми изказ, но той говореше глупости на квадрат. Беше слаб, не разбираше.

Снимка ЕВРОТО

И той докара и наказателна процедура за България. Той обяви, че ще прави бюджет без дефицит, след това дефицитът изгърмя. И още лятото на първата година направи актуализация.

Още: Левът е в историята, плащаме само с евро

Пак пробихме дефицита и влязохме в наказателна процедура. Но по принцип левът и икономиката ни бяха съществени. И сега ме питате кое трабва да пазим. Ние трябва да си наложим сами ограничения.

Всяко евро трябва да отива в икономиката

Какви ограничения? Привлечените финанси, които имаме, а сега имаме изключително много, а не усвояваме. Знаете провалът ни с Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), непрекъснато расте кредитната ни задлъжнялост.

Това не би било толкова страшно, ако обръщахме тези пари в Брутен вътрешен продукт (БВП). На мен ми се искаше да си наложим това ограничение.“

Още: Левът: Ден последен. Какво да правим, ако ни останат

Срещу всяко евро, което взимаме като заем, трябва да стои какъв БВП носи, да инвестираме, да ги изпращаме в икономиката, за да постигнем ръст, категоричен бе Стефан Софиянски.

Той коментира бъдещия политически проект на експрезидента Румен Радев и каза кой от т. нар. “домова книга“ според него ще се справи най-добре като служебен премиер.

Още: Владимир Иванов: Процесът по въвеждане на еврото върви гладко и без проблеми

Още – във видеоматериала.