Заместникът на Холанд избухна и определи втория финалист в Карабао Къп

Манчестър Сити постигна ценен успех с 3:1 над Нюкасъл в реванша от 1/2-финалите за Карабао Къп и се класира за финала на турнира. На "Етихад" Омар Мармуш, който водеше атаката вместо Ерлинг Холанд, избухна с две попадения до 30-ата минута. Тижани Райндерс също се разписа. За "свраките" точен бе Антъни Еланга. Така с общ резултат 5:1 тимът на Пеп Гуардиола си осигури спор за трофея срещу Арсенал.

Сити победи Нюкасъл

Домакините започнаха по мечтан начин срещата. Още в седмата минута Мармуш се възползва от извеждащо подаване и откри резултата. 120 секунди по-късно Трафорд трябваше да съхранява аванса на Сити с намеса срещу Уилок, който се озова сам срещу вратаря. Семеньо и Райндерс пропуснаха, преди в 20-ата минута стражът на "гражданите" пак да блесне в ситуация 1 срещу 1. Този път той спря Гордън.

Took Omar Marmoush just seven minutes to extend City's aggregate lead to 3-0 in the EFL Cup semis ⚡ pic.twitter.com/mqFBSicF4L — B/R Football (@brfootball) February 4, 2026

В 29-ата минута Омар Мармуш накара "свраките" горчиво да съжаляват за пропуските си с гол за 2:0. След 180 секунди интригата тотално бе убита. Светкавична контраатака бе завършена от Райндерс за 3:0. До почивката Рамсдейл се справи с два изстрела, докато удар с глава на Ботман не представляваше трудност за Трафорд.

През втората част Нюкасъл вдигна оборотите. В 56-ата минута обаче Райндерс направи сериозен пропуск от изгодна позиция. В 63-тата минута Еланга материализира добри си рейд с гол за 3:1. Малко по-късно попадение на Барнс не бе признато заради засасда. В 70-ата минута Еланга изтърва златен шанс сам срещу Трафорд.

До края на мача динамиката се запази. Мармуш бе близо до оформяна на хеттрика си, а Холанд предизвика прекрасна намеса на Рамсдейл. В отсрещнато поле сантиметри разделиха Уиса от засичане на подаване на празна врата.

ОЩЕ: Барса се справи с палача на Реал Мадрид, Арсенал направи нужното, за да прати Челси у дома