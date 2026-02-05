Зеленски: Завладяването на Източна Украйна ще струва на Русия още 800 000 жертви (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри официалния брой на загиналите украински войници във войната. Той направи съобщението в интервю за френския телевизионен канал France 2. „В Украйна официалният брой на загиналите на бойното поле войници, независимо дали са редовни или мобилизирани, е 55 000“, каза той, отбелязвайки, че има „голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“.

През февруари 2025 г., в интервю за американски медии, президентът заяви, че официално са преброени 46 000 войници като загинали. По това време имаше и съобщения за 380 000 ранени защитници.

"Ако Украйна загуби войната, тя ще стане част от Русия"

Ако Украйна загуби войната с Русия, тя ще стане част от нея. Това е мнението, изразено от президента на страната Володимир Зеленски. „Ако загубим тази война, ще загубим независимостта на страната си“, предупреди Зеленски в интервю за France 2, пише Le Monde.

Според него украинският народ е по-силен от руския. „Ако загубим независимостта си, ако станем част от Русия, това би било абсолютно чудовищна загуба. И аз съм уверен, че това няма да се случи“, каза украинският президент. Той се надява, че мирът ще бъде постигнат за по-малко от година и войната може да бъде прекратена по дипломатически път.

Президентът е уверен, че Русия се възползва от студеното време, за да „причини повече страдания на украинците, принуждавайки ги да приемат това, което американците наричат ​​компромис“. „Русия вече няколко пъти се опита да ме унищожи. Свикнал съм да се страхувам“, добави Зеленски.

Преговорите в Абу Даби

Във вечерното си обръщение на 4 февруари президентът Володимир Зеленски заяви, че скоро трябва да се проведе нов обмен на затворници с Русия. Той заяви, че завръщането на украинците у дома е приоритет.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира и продължаващите преговори между руснаци, американци и украинци в Абу Даби. „Моят екип в момента преговаря. Нашият приоритет е да сложим край на тази война. И сме благодарни на американците, които също са днес в Абу Даби“, каза той в интервю за France 2.

Russia would need at least two years to seize Donbas and would not last that long, President Zelensky said. He said such an attempt would cost Russia another 800,000 dead soldiers and advance only slowly. Zelensky added that freezing the front line is already a concession by… pic.twitter.com/gw8RYGs1va — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

Отбелязва се, че едно от основните искания на Москва е изтеглянето на украинските войски от контролираните от тях райони в източната част на Донецка област. „Русия иска да напуснем целия Донбас. Те не са спечелили нито една победа от началото на тази война. И ние, украинците, разбираме отлично колко струва всеки метър, всеки километър от тази земя на руската армия. Те не броят мъртвите. За да завладеят Източна Украйна, ще им струват още 800 000 тела. Ще им трябват поне две години, с много бавен напредък. Според мен няма да издържат толкова дълго“, каза украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че замразяването на фронтовата линия вече е отстъпка от страна на Украйна. „Ако говорим за замразен конфликт и поддържаме позициите си, това вече е огромна отстъпка от наша страна. Руснаците се нуждаят от почивка. Ако говорим за демилитаризирана зона, ние трябва да контролираме нашата страна“, каза той.

Ръст в броя на руските жертви

Bloomberg съобщи преди това, че броят на руските жертви в Украйна се е увеличил рязко през последните седмици. Ако тази тенденция продължи, Русия ще има трудности да компенсира тези загуби без някаква форма на мобилизация. Беше отбелязано, че през декември Силите за отбрана нанесоха загуби от 35 000 души на Руската федерация. Министърът на отбраната Михаил Фьодоров заяви амбицията си да увеличи тази цифра до 50 000 месечно до лятото.

Увеличението на руските загуби е резултат от по-ефективните операции с украински дронове. А съотношението убити-ранени напоследък се е изместило към смъртни случаи.

Междувременно Главното разузнавателно управление съобщи, че севернокорейски войници обстрелват украински гранични селища. Те използват артилерийски оръдейни системи и реактивни системи за залпов огън. Севернокорейските войски редовно се ротират в Курска област.

