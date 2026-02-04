От кого ще вземе гласове Румен Радев и колко депутати ще има? Прогноза на Петко Петков (ВИДЕО)

Българското общество разчита на позитивни послания от политиците. Когато има обиди и мълчание, избирателите не желаят да отидат до урните. Това е сигнал към политиците, да се насочат към по-ясни послания.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът и изпълнителен директор на “Галъп интернешънъл Болкан”, Петко Петков, коментирайки предстоящата предизборна кампания у нас.

По думите му гражданите очакват политическите партии да кажат с кого биха управлявали и защо. Това според Петков е честното поведение към избирателите. “Българите винаги дават възможност за коалиционно управление, те не желаят да бъдат управлявани авторитарно”, отбеляза експертът.

За кого се бори Румен Радев?

Румен Радев се разпростира доста обрано в различни терени. Той опитва да си вземе протестен вот, вот на “Величие”, МЕЧ, “Възраждане”. Виждаме, че Радев трябва да има ясни конкретни и разбираеми послания за една група от хора, която не е решила да гласува. В противен случай тези хора пак няма да отидат да гласуват или ще вземат решението в последния момент, обясни Петко Петков. По думите му посланията на Радев са неясни както за анализаторите, така и за българския избирател.

Социологът прогнозира Радев да вземе под 80 депутатски места в Народното събрание.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.