Любомир Аламанов: Радев засега демонстрира, че няма лице (ВИДЕО)

Радев засега демонстрира, че няма лице, няма идеи, няма платформа. Това каза в предаването Студио Actualno пиар експертът Любомир Аламанов от Центъра за анализ и кризисни комуникации. Той коментира бъдещия политически проект на експрезидента Румен Радев и интервюто му в предаването “Панорама“ на БНТ: “Не може да се мислят много неща, защото президентът Радев не каза особено много. Може би по-скоро да се видят реакциите на хората, които минават за негови поддръжници. Чието мнение беше как единственият плюс, който казаха за неговото изказване, че той не бил начертал никакви червени линии.

Но това е много проблемно за мен от комуникационна гледна точка за един бъдещ политик, който иска да се позиционира като някакъв тип партия или като алтернатива.

Моделът спасител

Защото по този начин той засега демонстрира, че няма лице, няма идея, няма платформа, няма ясна визия. А когато не покажеш какво искаш, това означава, че все едно се опитваш да си навсякъде.

И притеснението на мнозина е, че това е моделът спасител, това е моделът на Симеон Сакскобургготски, който се опита да заеме и да овладее цялото пространство.

На практика разбиването на стария двуполюсен модел, който толкова много беше мразен от част от политическия естаблишмънт, доведе дотам, че започнаха да се явяват адски много спасители. И вече имаме много спасители, които непрекъснато искат да спасяват.

И човек когато ги пита: “Е, добре, вие каква политика ще водите?“ Общият отговор е: “Ми каквато трябва.“ Т. е. може да сме вляво, вдясно, отгоре, отдолу, отпред, отзад, отвсякъде. Което не е сериозно.

Очакваме следващата му изява

Така че очакваме следващата му изява, когато може би ще каже вече какво по-конкретно ще прави. Но за съжаление много хора продължават да смятат, че когато някой публично известен човек каже:

“Аз ще ви спася, аз ще ви оправя за хикс на брой дни и т. н.“, че това е залог за успех. Досега всичките примери, които сме видели, са доста плачевни.

Може би ще бъде хубаво да се върнем към основата на политическата система. Демокрацията е набор от правила, процедури и независими добре функциониращи институции. А не спасител, който идва като месия и който ни оправя сам.

Същото е положението и в щатите. Между другото, американците получиха бърз ускорен курс по българска демокрация, когато един спасител започна да им руши институциите и да им съсипва държавата и да убива хора.“

Любомир Аламанов оцени като голяма грешка присъствието на България като учредител на т. нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Според експерта по комуникации, така България се маргинализира пред своите партньори от Европейския съюз.

