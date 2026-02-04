Родените през тези 4 месеца ще преживеят духовно пробуждане през февруари

Февруари е месец на масивни духовни промени. Преди всичко, ще преживеем едно от най-мощните новолуния на годината, което е и слънчево затъмнение в пробудения знак на Водолей и началото на китайската Нова година, официално давайки старт на цикъла на Огнения кон. И последно, но не и по важност - ще имаме и среща на Сатурн с ефирния Нептун в изключително мощния 0° на Овен. Тази мощна точка не само бележи началото на този самоосъзнат огнен знак, но и на целия зодиак и нов цикъл, който ви очаква.

Този месец ще бъде особено забележителен за родените през определени 4 месеца, тъй като е свързан с тяхното духовно пътуване.

Март

Тези, които са родени през март, вероятно ще усетят най-дълбоката промяна, защото тази енергия им влияе пряко на лично ниво. Небесните подредби на февруари променят както начина, по който се показват на света, така и начина, по който се отнасят към себе си. Родените през март Риби осъзнават колко ценно е тяхното време, умения и присъствие. Те се изправят и поемат авторитет там, където е важно, има нещо изключително силно в увереността, която изключват. Тяхната стойност вече не се измерва единствено със заслуги, основани на материалния или физическия свят, а с тяхната духовна цел. Те може да открият, че това е от огромно значение. Родените през март Овни може да преживеят нещо подобно, но е вероятно да прегърнат изцяло нова идентичност. Може дори да се почувстват сякаш вече не познават старото си Аз, тъй като този човек ще се чувства като съвсем различно същество. Те дори могат да се окажат с нови идеали, ценности и мечти, преживявайки това пробуждане.

Април

Може да има много саморазрушение за тези, които са дошли на този свят през месец април. Пътят напред определено няма да бъде прав, тесен или ясен, както беше преди. За тях това може да е по-скоро като мощно освобождаване, месец, изпълнен с повече сбогувания, отколкото с поздрави. И все пак това пускане е важна част от пъзела и процеса, когато става въпрос за пробуждане за истинската мисия на душата им тук, на Земята. Макар че може да им се струва, че търсят отговори, те са на правилния път/пътешествие, за да стигнат до мястото, където трябва да отидат. За родените през април Овни това може да се чувства супер лично. Всъщност те може да започнат да вярват, че Вселената е обърната срещу тях, но всъщност това е просто време да създадат пространство за следващата версия, която се ражда. Тези, които попадат под знака на Телец, се чувстват повече от готови да се откажат от това, което вече не им служи.

Май

Пробуждането, което предстои за родените през месец май, вероятно ще промени посоката или цялостната им траектория. Точно когато си помислят, че вървят в една посока, маршрутът ще се промени драстично. Те прегръщат и изграждат чисто ново бъдеще и определено не са го очаквали. Макар че може да се почувства като шок или сътресение, щом прахът се уталожи към края на февруари, те ще се чувстват по-съгласувани от всякога. Защото майските Телци ще бъдат доста изненадани по време на слънчевото затъмнение на Новолунието на 17 февруари. Събитията около тази дата ще променят значително посоката и мечтите им.

Майските Близнаци вероятно ще преживеят малко по-плавно пътуване, като все пак ще бъдат хванати неподготвени, докато осъзнават какво наистина има значение. Това може да се почувства като доста вълнуващо приключение за тях и с естествената си любознателност те са повече от склонни да изследват духовността на много по-дълбоко ниво.

Юли

Юлските рожденици се събуждат, що се отнася до техните вярвания. Те ще възприемат малко по-личен подход към духовността, вместо просто да следват наратива и системите, които са налице. През февруари те могат да предприемат пътешествие, било то планирано или неочаквано – и може да започнат да експериментират или да възприемат някои нови духовни практики. Това ще промени драстично начина, по който гледат на света, и дори може да преоформи личните им цели. Юлските Раци се запознават с чисто нова цел и вероятно ще променят начина, по който преследват своите стремежи, като същевременно се чувстват сигурни и спокойни, когато става въпрос за техните вярвания и ценности. Те може да бъдат подложени на най-голямото изпитание.

Юлските Лъвове ще се срещнат със своето подсъзнание на ново ниво, внезапно осъзнавайки енергийни или емоционални блокажи, които пречат на техния напредък и мир. След като получат информацията или знанието, те могат да пренастроят мисловния си процес – в крайна сметка това ще им донесе по-голямо разбиране и самосъзнание в подхода им към духовността. Това ще насърчи чувството за удовлетворение и увереност, като същевременно ще ги поддържа любопитни и с отворено съзнание. И двата знака са готови да изследват нови граници във всички аспекти на живота.

