Бойко Величков разкри голямата цел на ЦСКА за този сезон

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, даде интервю в предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. Властимащият в Борисовата градина разкри основната цел на „червените“ през този сезон. "Армейците" са се насочили към спечелването на Купата на България, която може да гарантира участие на столичния гранд в европейските клубни турнири догодина. Величков наблегна върху постигнатия баланс в състава на Христо Янев.

Величков доволен от постигнатия баланс

„Никой не трябва да си мисли, че критериите в ЦСКА трябва да бъдат сваляни. ЦСКА трябва да се бори за първото място и всичко друго, което постига или не постига с течение на времето, може да бъде отправна точка. Искаме резултатите да продължат да бъдат надграждани, пък докъдето ни стигнат силите, защото много от тези неща не зависят от нас поради факта, че изоставаме в класирането“, коментира Величков пред DIEMA SPORT.

„Естествено, тотален приоритет за нас ще бъде и Sesame Купа на България, където искаме да стигнем до последния мач и да го спечелим“, категоричен бе той.

"Когато пристигнах в клуба заварих обстановка, в която липсваше баланс на много позиции. С оглед на случващото се покрай освобождаването на някои играчи, допълнително се отвориха дупки в състава. Всичко това бе взето предвид и количеството, и качеството надявам се да е налице, за да могат Христо Янев и щабът му да разполагат с равностойност, с конкуренция и с необходимото количество играчи на всяка позиция“, каза още спортният директор на ЦСКА.

ОЩЕ: Смело твърдение: Левски направи по-силни трансфери от ЦСКА, има само едно "но"