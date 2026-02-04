Оставката на Румен Радев:

Огромно количество втечнен газ от САЩ потече за Украйна - и България скоро ще е фактор в доставките

04 февруари 2026, 19:24 часа 575 прочитания 1 коментар
Огромно количество втечнен газ от САЩ потече за Украйна - и България скоро ще е фактор в доставките

Редица гръцки медии отразяват статия на "Ройтерс", според която консорциумът Atlantic See LNG Trade SA, в който групата AKTOR участва с 60% и DEPA Emporias с 40%, ще започне доставки на американски втечнен природен газ (LNG) за Украйна през март, 2026 година.

Очакваната доставка ще пристигне на терминала Ревитуса в Гърция и ще бъде транспортиран до Украйна за украинската компания "Нафтогаз" по газовия маршрут (Route 1) през България, Румъния и Молдова. Mаксималните обеми могат да достигнат до 1 тераватчас в зависимост от капацитета на мрежовите оператори - това на фона на най-тежката енергийна криза за Украйна от началото на войната и усилията на Гърция да затвърди ролята си на ключов транзитен хъб за природен газ към Европа. 

Още: Газ за Украйна от Ревитуса през България: Търговете не успяха

Междувременно, в официалния си канал в Телеграм "Нафтогаз" се похвали, че вече е доставена първа партида американски втечнен газ в Украйна. Става въпрос за почти 100 млн. кубични метра газ, дошли през терминала в полския град Швиноуйшче. Доставката е осъществена съвместно с ORLEN, а синьото гориво вече е в украинската газопреносна мрежа.

"Този обем втечнен природен газ (LNG) ще бъде достатъчен за приблизително 700 000 семейства през един зимен месец. Планираме да внесем до 1 милиард кубически метра втечнен природен газ (LNG) от САЩ в Украйна", добавят от "Нафтогаз".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: ЕС внася все повече американски газ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна втечнен газ газови доставки война Украйна украинска енергетика американски втечнен газ
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес