Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 13 - 19 април 2026

Седмичният таро хороскоп е тук за 13 - 19 април 2026 г., разкривайки големи пробиви за всеки зодиакален знак. Тази седмица е предопределена да разтърси нещата и според картите таро Шест чаши и обърнато Асо жезли на масата за седмицата, наша работа е да приветстваме промените, а не да ги отхвърляме.

Шест чаши представлява духовно пробуждане, което ни призовава да размишляваме върху всеки етап от живота си, докато Асо жезли в обратна посока показва, че от това размишление ще се роди нова идея. Астрологически, седмицата започва с намаляващ полумесец от 13-ти до 16-ти, което ни насърчава да се отдадем на енергията, която се появява. Важно е да ѝ позволим да ни води до мястото, където трябва да бъдем, или каквото и да трябва да правим. По този начин можем да прегърнем освежаващата енергия, която идва от Новолунието в Овен на 17-ти, и да се съсредоточим върху това, което е най-ценно за нас, когато сезонът на Телец започне на 19-ти.

Таро картата за Овен тази седмица: Рицарят на Пентаклите, обърната

Овен, с тази карта като седмичен таро хороскоп, вие сте най-фокусирани върху практикуването на самодисциплина и това да бъдете малко перфекционисти.

Въпреки че целта зад това е да извлечете най-доброто от себе си, благодарение на нарастващия полумесец в Телец на 18-ти, тази седмица има моменти, в които се чувствате отегчени или заседнали. Няма проблем! Има решение.

Когато сезонът на Телец започне на 19-ти, вие започвате нова ера на вкореняване в намерението. Искате само да правите и да бъдете част от това, което е важно за вас. Няма място за нищо друго.

Таро картата за Телец тази седмица: Кралицата на чашите

Тази седмица ви поднася малко предизвикателство, Телец. Но не е чак толкова лошо. Тази седмица чувствате нещата дълбоко. Предизвикателството е да си позволите да чувствате, без да бъдете обзети от тези чувства .

Тъй като намаляващият полумесец в Риби и Овен между 14-ти и 16-ти дом съответства на тази енергия, можете да очаквате това чувство на неудовлетвореност през този период. Тъй като се случва във вашия 11-ти и 12-ти дом, тайните в група, с която сте свързани, вероятно са причина за това предизвикателство. Познаването на това ви помага да се справите с тях.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Седемте жезли

Седемте жезли в таро хороскопа ви обещават епично пътешествие тази седмица, Близнаци. Това също така подсказва, че трябва да направите избор, особено на 13-ти и 17-ти.

Когато намаляващият полумесец се премести от Водолей в Риби на 13-ти, вие възприемате отношението „ виждаш, значи вярваш“ . Това прави резултатите още по-сладки, когато Новолунието в Овен изгрее на 17-ти.

Таро картата за Рак тази седмица: Петицата мечове, обърната

Готови ли сте за взрив от миналото, Раци? Петицата мечове в обратна посока предполага, че някой иска да се реваншира тази седмица.

Не се изненадвайте, ако това се случи около 15-ти, когато намаляващият полумесец преминава през Риби и Овен. Тъй като тези два знака заедно излъчват енергия за прераждане, някой вероятно си мисли, че е подходящ момент да се върне към нормалното и да започне наново. Прави ли са или грешат?

Таро картата за Лъв тази седмица: Асо на чашите

Това, че тази карта е вашият седмичен хороскоп за таро, е повече от достатъчна причина да се вълнувате. Асото на чашите символизира нова любов и връзки. И така, кой е късметлията, Лъв? Освен теб, разбира се.

Тази енергия ви носи Новолунието в Овен. Новолунията носят нови начала, а в Овен то идва с известна неотложност и безпогрешно желание, което дава нова перспектива за партньорствата.

Таро картите за Дева тази седмица: Четворка на пентаклите и Четворка на чашите

Първо най-важното, Дева. Да имате две карти с енергията на числото четири, което е обещание за недосегаема сигурност. Каквито и притеснения да сте имали преди, те ще спрат тази седмица.

Както Четворката на Пентаклите, така и Четворката на Чашите ви подтикват да преоцените стратегията си, за да можете да начертаете план, който ще ви позволи да се върнете по-силни от всякога. Най-доброто време да започнете да изготвяте тези планове е на или след 18-ти, когато нарастващият полумесец е в Телец.

Таро карта за Везни тази седмица: Рицарят на чашите

Поемете дълбоко въздух, Везни, защото облекчението, което търсите, е на път към вас тази седмица.

Рицарят на чашите намеква, че можете да очаквате баланс между повърхностните и духовните области на живота си. Съществува практика „това, което проповядвате“ за енергия, която идва със седмицата на куспида Овен-Телец, която започва на 16-ти ден от числото на ангелите, така че този пробив вероятно ще се случи около това време.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Седемте чаши и сила

Седемте чаши, появяващи се заедно с картата Сила за вашия таро хороскоп, означават, че тази седмица откривате, че има повече под повърхността, Скорпиони. И това не ви плаши. Всъщност, ви интригува.

Знаете какво е вашето влияние и какво допринасяте. Ако нещо оспори образа или убеждението, което имате за себе си, това само ви подтиква да се издигнете. Това е нещо, което с удоволствие ще споделите с някого, когато Меркурий влезе в Овен на 14-ти .

Таро карта за Стрелец тази седмица: Кралицата на мечовете

Тази седмица е необходимо обяснение. Според тази „Кралица на мечовете“, целевата аудитория ви е изнервила и предполага, че поемате голям риск .

Ще ви спре ли това да кажете каквото имате да кажете? Не и тази седмица! Меркурий, който ще влезе в Овен на 14-ти, ще ви даде допълнителен тласък да изразите мнението си. Не се притеснявайте. Правилните действия ще последват, ако първо кажете истината.

Таро картите за Козирог тази седмица: Деветката жезли и Десетката жезли

Пригответе се за седмица на подем, Козирог. Имахте две карти от семейството на жезлите, които се появиха като вашия таро хороскоп и те са подредени в числов ред, което означава, че вашият поетапен метод работи във ваша полза.

Изпитание на вярата, което ви носи началото на седмицата на върха на Овен-Телец на 16-ти, показва колко далеч сте стигнали, нещо, което ще отпразнувате, когато сезонът на Телец официално започне на 19-ти!

Таро картите за тази седмица за Водолей: Тройката на мечовете

Според Тройката мечове, тази седмица ще въвеждате някои промени. Не всяка промяна ще бъде посрещната с аплодисменти или одобрение, нито едно от които не ви спира да правите това, което трябва.

Намаляващата полумесец, светеща в Риби на 4/14 ден от Ангелското число, ви напомня да поемете определена отговорност. Всеки, който възразява, е знак, че не разбира важността на вашето присъствие или решения и не можете да имате това.

Таро картите за Овен тази седмица: Тройката чаши

Имате много причини да празнувате тази седмица, Риби! Тройката чаши подсказва, че сътрудничеството се развива в полза на всички страни, което кара вас и тях да сте благодарни за резултатите.

Тази енергия е перфектно съобразена с Новолунието в Овен на 14-ти. Но честно казано, новото начало, което идва след този ден, е просто резултат от благословиите, които сте получили през Деня на ангелските числа 4/16. Така или иначе, поздравления!