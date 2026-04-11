3 зодии навлизат в нова ера на щастието от 11 април 2026

Три зодиакални знака навлизат в по-щастлива ера на 11 април 2026 г. Няма нищо подобно, нито пък някога ще има нещо подобно, на енергията и влиянието на Лилит върху нас, когато става въпрос за обръщане на съдбата ни.

В събота астероидът Лилит е директен и ние сме способни да се възползваме от най-положителните си силни страни. Всичко това се развива чрез любов към себе си . Способността ни да се изправим и да кажем „не“ създава този късмет. Ние напълно се доверяваме на собствените си инстинкти и сега ние диктуваме решенията. Отново уважаваме себе си и отказваме да позволим на някого да ни унижава.

1. Телец

Лилит отваря прозореца, за да можеш да видиш слънчевата светлина, която грее точно пред дома ти, Телец. С други думи, късметът ти идва от това да забележиш, че тя всъщност е там. Не е скрита, нито е скрита от теб.

Разбира се, това е начин на мислене. И все пак, щом веднъж веднъж стигнеш до идеята, че нещо е добро и си струва да се проучи, ти си на практика неудържим. Не си осъзнавал, че е толкова лесно да обърнеш късмета си, но сега, когато знаеш, нищо не ти пречи.

По време на този изпълнен с енергия транзит, виждате, че имате късмет. Изпитвате благодарност и след това се пренасяте с него. Не позволявате на този късмет да ви подмине и е добре, че го забелязвате.

2. Везни

В събота си казвате истината. Макар че това може да не звучи чак толкова необичайно, има нещо, на което не сте искали да се заглеждате твърде внимателно. Енергията, осигурена от Лилит директно, ви кара да изберете честността със себе си.

Време е да преодолеете всичко, което ви е спъвало, и да продължите напред с живота си. Знаете това и в момента, в който решите, че това е правилният ход, забелязвате, че определен вид свобода навлиза в живота ви. Кара ви да се чудите защо ви е отнело толкова време да започнете да се движите напред.

Ето как отваряте вратите към късмета и как се учите да вървите по пътя на щастието и изобилието. Вие сте този, който прави това да се случва, Везни. Вие имате силата тук

3. Водолей

Да се ​​противопоставяш на нормата е неразделна част от това, което си, Водолей. Ти си неконвенционален по природа. Това, което те тласка до ръба по време на директен контакт с Лилит, е фактът, че не си доволен от това, което имаш сега.

Искаш повече и Лилит е тук, за да разпали това желание във теб. Хубавото на всичко е, че пътят, по който копнееш, е най-позитивен и освобождаващ. Може да не е пътят, по който вървят другите хора, но това не означава, че не е предназначен за теб.

Сега навлизате в много проспериращ и приветлив период от живота си. Пътят, по който вървите, е постлан с късмет и положителни преживявания. Това ще бъде много добър период за вас, така че бъдете развълнувани!