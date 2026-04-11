Таро хороскоп за 12 април

Научете какво очаквате тази неделя, 12 април 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Отшелникът

Тъй като Слънцето и Марс преминават през вашия знак, вероятно ще почувствате силен, почти физически натиск да поддържате нещата в движение. Въпреки това, „Отшелникът“ предлага най-силното нещо, което можете да направите днес, да си поемете глътка въздух.

Няма да загубиш инерция, като правиш паузи, Овни. Отделянето на време за почивка е важна част от това да продължиш напред в живота. Прекарай известно време сам в неделя. Понякога отговорите, които търсиш, са в тишината, която често се опитваш толкова много да избегнеш.

Неделна карта таро за Телец: Йерофантът

Йерофантът просто се оказва картата таро, която най-много е в съответствие с вашата внимателна и обмислена енергия, Телец, и не е случайно, че ви се появява в ден, когато изпитваме толкова рядка енергия.

В неделя ще трябва да се доверите на заземяващата енергия на Йерфанта . Ако съвпадът на Марс с донякъде непрактичната енергия на Нептун ви кара да се чувствате сякаш не сте сигурни кой път е нагоре, направете нещо, което ви кара да се чувствате свързани с нещо по-голямо от вас самите.

Неделна карта таро за Близнаци: Слънце, обърнато

Близнаци, обикновено нямате проблем да бъдете този, който ще разчупи напрежението с малко хумор. Но тъй като Марс е в съвпад с Нептун на 12 април, обичайната ви остроумна концентрация е малко по-омекотена.

Когато е обърнато, The Sun предупреждава да не се пренапрягате или да се преструвате, че сте в добро настроение, когато всъщност се чувствате малко изтощени. Вместо да търсите външно потвърждение или да се опитвате да изчистите атмосферата, приемете, че в неделя не е нужно вие да сте в центъра на вниманието.

Неделна карта таро за Рак: Две пентакли, обърнати

Двойката на пентаклите, обърната, често се появява, когато животът започне да става малко непосилен, което е точно това, което се случва по време на съвпадът на Марс и Нептун на 12 април. Лесно е да се почувствате сякаш сте дърпани в твърде много посоки под тази енергия.

Да си претоварен не означава, че се проваляш, Рак. Ти си човек и можеш да направиш само толкова много наведнъж. В неделя опростете нещата, където можете, и поискайте помощ, ако имате нужда от нея. Колкото по-честни сте относно границите си, толкова по-лесно ще бъде да си възвърнете равновесието.

Неделна карта таро за Лъв: Асо мечове, обърнат

Обърнатото Асо на мечовете е знак, че мислите ви са малко разсеяни, Лъв. Тъй като Марс в Овен съвпада с Нептун в Овен, усилвайки както инстинктите, така и въображението ви в неделя, не всичко, което си казвате в неделя, е пълната истина.

Ако нещо ви се струва объркващо, оставете го да бъде объркващо засега. Задавайте въпроси и получете повече информация. Не позволявайте на фрустрацията да ви тласне да кажете нещо, което не мислите напълно.

Неделна карта таро за Дева: Върховната жрица, обърната

Дева, ти си един от най-интуитивните знаци в целия зодиакален знак, така че е неприятно, когато Марс в съвпад с Нептун обърка интуицията ти на 12 април. Обикновено си много добра в четенето между редовете , но в неделя обърнатата Висша жрица подсказва, че малко се съмняваш в себе си.

Бъдете внимателни с желанието да пренебрегнете интуицията си единствено с логика. Не всичко е необходимо да бъде перфектно анализирано, за да бъде разбрано. Ако нещо ви се струва странно, има причина, дори и все още да не можете да я обясните напълно.

Неделна карта таро за Везни: Четири пентакли, обърната

Ако сте се държали твърде здраво за нещо, Везни, съвпадът на Марс с Нептун го разкрива на 12 април. Четворката на пентаклите, обърната, предполага, че нещо, което сте правили, започва да работи срещу вас, а не за вас.

Колкото по-силно стискате, толкова по-стресирани и изтощени вероятно ще се чувствате. Направете крачка назад и вижте къде свръхкомпенсирате. Нещата вървят много по-гладко в неделя, когато спрете да се опитвате да контролирате всеки резултат .

Неделна карта таро за Скорпион: Четири мечове, обърната

Кога за последен път си взехте почивка, Скорпионе? Обърнатата Четворка Мечове е знак, че истинската почивка всъщност не се случва. С Марс в Овен в съвпад с неспокойната енергия на Нептун на 12 април, вероятно ще ви е трудно да се изключите психически, дори ако сте наистина изтощени.

Бъдете честни за това как всъщност се чувствате и си дайте по-съзнателна почивка днес. Отдръпнете се от това, което обикновено държи ума ви зает, дори за кратък период от време. Не е нужно да си заслужвате почивката. Просто трябва да я приемате достатъчно сериозно, за да проработи.

Неделна карта таро за Стрелец: Десетка пентакли, обърната

Съвпадът на Марс в Овен с Нептун в Овен създава смесица от неотложност и неясна посока, поради което може да почувствате натиск да вземете решение за бъдещето си , особено що се отнася до финансите. Но не прибързвайте, Стрелци. Може би все още нямате цялата информация, от която се нуждаете.

Преди да предприемете каквито и да било големи стъпки, забавете темпото. Не е нужно всичко да се измисля в неделя, дори ако импулсивната енергия на Овена го кара да се чувства така. Утре ще имате по-добра представа къде се намирате.

Неделна карта таро за Козирог: Крал на мечовете, обърнат

Имаш какво да кажеш, Козирог, но според обърнатия Крал на мечовете, 12 април не е денят да го правиш. Когато Марс е в съвпад с Нептун в Овен, има по-голям шанс за недоразумения или за по-грубо отношение, отколкото си възнамерявал.

Дайте си време да помислите и се уверете, че виждате по-голямата картина. Опитайте се да не вземате импулсивни решения, особено ако се чувствате разочаровани. Доверете се на себе си, за да знаете кога е подходящият момент.

Неделна карта таро за Водолей: Паж чаши

Водолей, отлагаш нещо и вероятно прекалено много си го обмислял . Пажът на чашите е знак, че 12 април е денят, в който да го довършиш.

Въпреки че често се задълбочавате в нещата, колкото повече се замисляте, толкова по-сложно ви се струва всичко. В неделя не се притеснявайте. Казвайте това, което имате предвид, нито повече, нито по-малко. Няма нужда да усложнявате прекалено нещата, които всъщност са доста ясни.

Неделна карта таро за Риби: Колесницата

В неделя, Риби, може да се почувствате теглени в няколко различни посоки. Част от вас иска да се отдаде напълно, докато друга част се чувства несигурна или разсеяна. Според „Колесницата“ е време да поемете контрол над нещо, което е останало нерешено.

Въпреки че съвпадът на Марс с Нептун може да доведе до известна парализа на анализа , ако продължавате да чакате перфектния момент, той може никога да не дойде. Работете върху едно нещо наведнъж. Ако установите, че се разсейвате от други неща, запишете ги и се върнете към списъка си, след като сте свършили първото нещо.