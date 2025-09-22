Таро хороскоп за 23 септември

Научете какво ви очаква този вторник, 23 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Осмица жезли

Овен, ти си огнен знак, така че можеш да бъдеш малко прибързан, когато става въпрос за това как живееш живота си. Това, което трябва да знаеш, въз основа на твоята карта таро за деня, Осемте жезли, е, че днешната бърза енергия ще изисква цялото ти внимание.

Може да ви се струва, че интензивността на натоварения ви график е вълнуваща. Но тя може да се превърне и в претоварване, ако не я канализирате разумно.

Приоритизирайте това, което наистина има значение, вместо да разпилявате енергията си, като казвате „да“ на това, което ви вълнува, и „не“ на това, което ви изтощава

Днешната карта таро за Телец: Съд

Телец, вътрешният ти глас те зове да слушаш. Но щом се фиксираш върху идея, която някога си имал, ти е трудно да чуеш какво ти се казва.

Днешната карта таро „Съд“ ви кани не само да отворите ушите си, но и да отворите ума си. Бъдете готови да видите ситуацията от различна гледна точка.

Преценката символизира края на решението и работата, която е в него, е завършена. Новото начало изисква и свежа перспектива.

Днешната карта таро за Близнаци: Асо на пентаклите, обърнат

Промяната е трудна, Близнаци. Трудно е да си представиш, че трябва да започваш отначало, когато си чувствал, че имаш ситуация, която ти харесва.

Асото на пентаклите, обърнато, е за това да се освободите от това, което чувствате, особено когато тези емоции са негативни. Време е да се освободите и да растете.

Тревожността от това да знаеш какво да очакваш може да бъде трудна за преодоляване. Вие обаче сте знакът на дуалностите. Знаете, че за да растете, трябва да се развивате.

Днешната карта таро за Рак: Кралица на пентаклите, обърната

Рак, като човек, който се грижи за близки, често търси начини да помага на хората в живота си и понякога забравя, че и самите вие ​​имате нужди. Това решение може да ви накара да се чувствате сякаш пропускате нещо.

Предупреждението от вашето еднокартово таро за деня, обърната Дама на пентаклите, е да избягвате самопренебрегването. Днешният съвет е да приоритизирате и да подредите нещата по правилния им начин.

Най-добре е да поставите себе си начело в списъка: храна, почивка и душевен мир. Когато сте обгрижвани, е много по-лесно да давате с любов (не с негодувание) на всички останали.

Днешната карта таро за Лъв: Кулата, обърната

Лъв, можеш да разбереш кога дадена ситуация не е подходяща за теб или кога връзката е нестабилна и няма да ти даде това, което искаш или от което се нуждаеш.

В лъвската ви енергия има особена интуитивност. Чувствителността ви е изключителна, но можете с гордост да вярвате, че сте по-силни от очевидните обстоятелства.

Предупреждението и съветът от обърнатото таро „Кулата“ е да не мислите, че можете да се справите с каквото ви поднесе животът, само заради емоционалното си удобство. Защо да се занимавате с това? Вместо това, избягвайте проблемите, когато ги забележите отдалеч.

Днешната карта таро за Дева: Осмица чаши

Дева, ти непрекъснато се опитваш да се усъвършенстваш. Обичаш да бъдеш по-добра и се надяваш да работиш толкова усилено, за да бъдеш отлична, че светът ти да си дойде на мястото.

Ето защо днешната карта таро, Осем чаши, е особено специална за вас. Тя ви подтиква да направите следващата стъпка и да се вслушате в инстинктите си. Емоциите ви са засилени. Използвайте това осъзнаване, за да следвате мечта или да поемете риск, който смятате за навременен.

Днешната карта таро за Везни: Двойка жезли, обърната

Везни, със Слънцето и Луната във вашия знак и предстоящ нов слънчев сезон, може би се чудите какво ви крие бъдещето. Миналото може да се извисява плътно по време на преходни точки. Една от причините е, че се страхувате да се върнете към стари модели; другата причина е, че се чудите дали можете да се промените.

Посланието от днешната карта таро, обърнатата Двойка на жезлите, е да позволите на съмнението в себе си да ви помогне да видите области, в които можете да работите, за да изградите смелост. Има моменти, когато този малък глас говори, за да ви помогне, вместо да ви нарани. Днес е този ден.

Днешната карта таро за Скорпион: Обесеният мъж, обърната

Скорпион, може да ти омръзне да бъдеш този, който върши цялата работа във връзките. Днес може би е един от онези дни, в които вместо това искаш да седнеш и да наблюдаваш.

Въпреки това, вашата карта таро, Обесеният мъж, обърната, ви моли да продължите напред, когато е най-добре да останете в застой. Може би достигате момент, в който комфортът може да ви обземе и да ви накара да повярвате, че мястото, където сте, е достатъчно добро. Запитайте се: „Така ли е?“

Днешната карта таро за Стрелец: Императрицата, обърната

Стрелец, обърнете внимание на чувствата си, защото има моменти, в които може да си мислите, че всичко, включително и вие самите, е „наред“, когато всъщност не е.

Днешното послание от Императрицата, обърнато наобратно, е да забележите кога емоциите ви са небалансирани. Трябва да се настроите в моменти, когато започнете да се самообучавате, и можете да разберете, че сте нечестни, за да изглежда всичко наред.

Днешната карта таро за Козирог: Десетка пентакли, обърната

Козирог, когато става въпрос за сигурност, често я определяте като материални притежания. Но парите не винаги могат да осигурят желания тип сигурност. Вместо това, те поставят основа.

Днешното предупреждение от обърнатата Десетка Пентакли е да избягваме да приписваме стойност на нещо временно или просто отправна точка. За истинска сигурност в живота, изграждайте духовно богатство.

Днешната карта таро за Водолей: Паж с пентакли

Все още има млада и нетърпелива част от вашата личност, Водолей, копнееща да се скита и да изследва какво предлага животът. Вие сте новатор по природа и често си представяте нови начини за правене на нещата в света, понякога от нищото.

Днешното послание от Страницата на Пентаклите е да използвате въображението си по някакъв начин. Давайте съвети или предложения за подобрения в работата или у дома на хора, които съжителстват с вас. Вижте какви малки приноси можете да направите с вашите мисли и думи.

Днешната карта таро за Риби: Осмица мечове

Риби, лесно се влияете, когато си го позволявате и затова е добре да се изолирате от хора, които приемат времето ви за даденост. Може би давате повече благодат, отколкото е необходимо за конкретен човек или ситуация.

Осемте жезли ви предлагат съвети как да гледате на позицията си. Може да се чувствате заседнали или че нямате възможности. Винаги има изход от мястото, където се намирате. Свалете превръзките от очите, които емоционално ви пречат да намерите изхода. Той е там. Ще го видите.