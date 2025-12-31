Промените, които ще разтърсят из основи Формула 1 през 2026 година

Редица сериозни промени ще разтърсят Формула 1 из основи през 2026 година. Преди седмици кампанията за 2025 година приключи, като Ландо Норис спечели първата си световна титла. 26-годишният пилот на Макларън завърши сезона с две точки пред Макс Верстапен, чието четиригодишно господство бе прекратено. Това велико съперничество, развило се до последното състезание за сезона сложи край на една "ера" на спорта. В 2026 година Формула 1 ще изглежда напълно различно. Освен огромна разлика на стартовата решетка, ще има преработвания по техническите правила с промени в двигателя, шасито и аеродинамичните правила.

Какви са новите правила и промени във Формула 1 през 2026 г.?

Най-значителната промяна през следващите месеци ще бъде фактът, че на стартовата решетка вече ще има 11 отбора. Общият брой на болидите ще се увеличи до 22 с включването на Кадилак в голямата игра. От следващата година нататък болидите във Формула 1 ще бъдат по-маневрени, което от своя страна ще доведе до по-интересни битки на пистата. Задвижващият агрегат също ще бъде преработен, като ще се обърне по-голямо внимание на мощността на батерията и използването на усъвършенствани устойчиви горива. Освен това ще има нова активна аеродинамика под формата на подвижни предни и износващи се пръстени, въведени с цел да се насърчи по-оспорваната борба на пистата. Безопасността също ще бъде подобрена с по-здрави конструкции и по-строги тестове.

Какво ще се промени по двигателите?

През 2026 г. двигателите ще осигуряват повече мощност чрез електрическия компонент. Докато мощността на хибридния двигател ще спадне от около 550-560 kW до 400 kW, мощността на батерията ще нарасне от 120 kW до 350 kW, което е почти 300% увеличение.

Какво ще се случи с DRS през 2026 г.?

През последните няколко години свикнахме DRS (системата за намаление на въздушното съпротивление чрез отваряне на задното крило) да играе важна роля в битките на пистата. През 2026 г. обаче пилотите вече няма да разполагат с DRS. Вместо това DRS ще бъде заменен с Manual Override Mode (ръчен режим на превключване), който е проектиран да осигурява временно увеличение на хибридната мощност. Болидите от 2026 г. ще имат два режима, които ще могат да се използват по всяко време - Z-режим и X-режим.

Когато колата е в Z-режим, предните и задните крила ще бъдат затворени, което ще генерира по-голяма притискаща сила в завоите. Когато X-режимът е активиран, предните и задните крила ще се отворят, за да се намали съпротивлението и да се увеличи скоростта. Подобно на DRS, X-режимът вероятно ще бъде разрешен само когато колата е на разстояние до една секунда от предната и в определени участъци от пистата.

Кой би могъл да спечели най-много от промените в правилата?

След като двигателите ще играят важна роля, Мерцедес естествено ще бъде фаворит, тъй като през последните няколко години като доставчик на Макларън е произвеждал двигатели, спечелили шампионата. Говори се, че през последните години тимът от Бракли е направил най-много в тази посока и ще има предимство при навлизането на промените. Всичко обаче ще се реши на пистата.

