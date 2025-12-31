Скръбна вест! Почина голям български тенисист

Големият български тенисист Стефан Цветков си отиде от този свят на 84-годишна възраст. Скръбната вест съобщи синът му - Стефан Цветков, който понастоящем е президент на Българската федерация по тенис. Цветков-старши е считан за един от най-талантливите родни състезатели, а освен това е помогнал на редица наши надежди. Бил е капитан на страната ни за Купа "Дейвис". След края на кариерата си работи като ТВ коментатор на тенис турнири, а в предаването "Всяка неделя" води култовата спортна рубрика "Спортни свидетелства".

Почина Стефан Цветков-старши

„Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook. Цветков-старши е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса.

Има много титли при юношите и от отборни първенства. Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Включва се във всички 5 национални спартакиади и четири балканиади. Двукратен шампион на България при двойките със своя съученик и най-близък приятел Цветан Цолов.

Големия Цъф, както е наричан Стефан Цветков, е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство „King′s cup". Под негово ръководство побеждаваме Румъния като гости и Югославия в Загреб на King′s cup в състав Любен Генов, Божидар Пампулов, Матей Пампулов и Любомир Петров.

