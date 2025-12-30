Войната в Украйна:

Любомир Кючуков: Думата на годината е Тръмп, но той не е личността на 2025-а (ВИДЕО)

30 декември 2025, 19:30 часа 365 прочитания 0 коментара

Думата на годината е Тръмп. Но той не е личността на 2025-а. Така в предаването Студио Actualno обобщи отминаващата година дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Той отговори на въпроса може ли 2025 г. да се опише с една дума: “Това е лесно за тази година и това е едно име – Тръмп. Тръмп не като личността Тръмп и дори не като политика Тръмп. А Тръмп като изразител на процеси и тенденции, които доста оттавна набират сила в международните отношения. Които сега изкристализираха в много голяма степен и които доведоха до много съществени промени, фундаментални промени в света и в международните отношения.

Не равноправни държави, а свят на по-силния

Още: Зеленски превърна плана на Тръмп в свой филм. Но Путин отказва да го снима

Включително и в начина на функциониране на международните отношения. И тук аз бих казал, че основното, което може да се каже в тази сфера е, че светът вече от свят на равноправни държави е станал свят на по-силния.

Тръмп е изразител, той е катализатор на процесите, но той не е техният генератор. Определено не е техният генератор. Те са по-дълбоки. Тук можем да говорим за една, системна криза бих казал, защото очевидно не става дума за цикличните кризи, с които сме свикнали.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка Getty Images

И нещо повече: Ако имахме само Тръмп 1, би могло да се приеме за отклонение. Тръмп 2 показва, че това е вече резултат от тенденция. Между другото тази тенденция е валидна и за много страни в Европа, макар и със своите особености.

Още: Рейтингът пада ли пада, а Тръмп се хвали с победите си (ВИДЕА)

Виждаме, че всичко, което побираме в понятието “крайно десни“, “националистически популистки сили“, като цяло е във възход и в Европа.“

“Миротворецът“ Тръмп

Провали ли се Тръмп като миротворец в Украйна, в Ивицата Газа и въобще за “осемте мира“, както ги нарича той?

“Даже на мен ми е трудно да ги изброя в дадения случай. Да, определено това в мого случаи не доведе до крайни резултати, но от друга страна все пак имаше своите позитивни елементи в международните отношения.

Още: "Ако ЕС не ги конфискува, САЩ ще го направят": Москва убеждава Вашингтон да й върне замразените активи срещу малък дял?

Най-малкото защото той се опита да фиксира края на някои конфликти. Говоря за конфликтите тип Камбоджа – Тайланд, въпреки че той отново се засили, говоря за Нагорни Карабах и редица други.

Това, което все пак е успех е, че спря войната в Газа. Това не значи, че настъпи мир в Газа, но това означава все пак, че вече няма това състояние, в което беше в продължение на години.

И това означава, че има шанс, и то сериозен шанс, бих казал, да бъде прекратена и войната в Украйна.“

Още: Конгресът одобри нова помощ за Украйна, ограничи Тръмп да изтегля американски военни от Европа

Кои международни събития през годината са най-значими според Любомир Кючуков, ще научите от видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Студио Actualno война Украйна война Израел Обзори 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес