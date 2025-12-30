Любомир Кючуков: Думата на годината е Тръмп, но той не е личността на 2025-а (ВИДЕО)

Думата на годината е Тръмп. Но той не е личността на 2025-а. Така в предаването Студио Actualno обобщи отминаващата година дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Той отговори на въпроса може ли 2025 г. да се опише с една дума: “Това е лесно за тази година и това е едно име – Тръмп. Тръмп не като личността Тръмп и дори не като политика Тръмп. А Тръмп като изразител на процеси и тенденции, които доста оттавна набират сила в международните отношения. Които сега изкристализираха в много голяма степен и които доведоха до много съществени промени, фундаментални промени в света и в международните отношения.

Не равноправни държави, а свят на по-силния

Включително и в начина на функциониране на международните отношения. И тук аз бих казал, че основното, което може да се каже в тази сфера е, че светът вече от свят на равноправни държави е станал свят на по-силния.

Тръмп е изразител, той е катализатор на процесите, но той не е техният генератор. Определено не е техният генератор. Те са по-дълбоки. Тук можем да говорим за една, системна криза бих казал, защото очевидно не става дума за цикличните кризи, с които сме свикнали.

И нещо повече: Ако имахме само Тръмп 1, би могло да се приеме за отклонение. Тръмп 2 показва, че това е вече резултат от тенденция. Между другото тази тенденция е валидна и за много страни в Европа, макар и със своите особености.

Виждаме, че всичко, което побираме в понятието “крайно десни“, “националистически популистки сили“, като цяло е във възход и в Европа.“

“Миротворецът“ Тръмп

Провали ли се Тръмп като миротворец в Украйна, в Ивицата Газа и въобще за “осемте мира“, както ги нарича той?

“Даже на мен ми е трудно да ги изброя в дадения случай. Да, определено това в мого случаи не доведе до крайни резултати, но от друга страна все пак имаше своите позитивни елементи в международните отношения.

Най-малкото защото той се опита да фиксира края на някои конфликти. Говоря за конфликтите тип Камбоджа – Тайланд, въпреки че той отново се засили, говоря за Нагорни Карабах и редица други.

Това, което все пак е успех е, че спря войната в Газа. Това не значи, че настъпи мир в Газа, но това означава все пак, че вече няма това състояние, в което беше в продължение на години.

И това означава, че има шанс, и то сериозен шанс, бих казал, да бъде прекратена и войната в Украйна.“

Кои международни събития през годината са най-значими според Любомир Кючуков, ще научите от видеоматериала.