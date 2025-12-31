Велик бразилски футболист е претърпял операция на сърцето

Легендарният бразилец Роберто Карлос е претърпял операция на сърцето. В момента емблематичният ляв краен бранител се възстановява, съобщават медиите в Испания. Вестник АС пише в сряда, че 52-годишният бивш футболист на Реал Мадрид е бил приет в болница в родината си по време на почивка след направен тест за кръвен съсирек в крака си. Изследване чрез скенер е показало, че сърцето му не функционира правилно, и по-късно е претърпял операция.

Оперираха Роберто Карлос

След изненадващата диагноза Карлос е приет незабавно в болницата. Целта на интервенцията е била поставянето на катетър. Първоначално се е очаквало процедурата да продължи около 40 минути, но поради възникнал проблем по време на операцията, тя се е удължила до почти три часа.

Former Real Madrid and Brazil full-back Roberto Carlos is recovering in hospital after undergoing heart surgery.



Roberto Carlos, 52, had the operation in Brazil after initially being submitted to hospital to undergo tests on his leg.



Sources close to the 2002 World Cup winner… pic.twitter.com/DrdI8amndC — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 31, 2025

Все пак всичко е преминало успешно, а Роберто Карлос е казал пред АС, че е "добре". Бразилецът е извън опасност, но остава под стриктно лекарско наблюдение. Той ще прекара още 48 часа в болницата, за да може екипът да следи възстановяването му.

Карлос се присъединява към Реал Мадрид от Интер Милано през 1996 година и остава при "белите" до 2007 година, като е част от състава на "Галактикос", в който са сънародникът му Роналдо, както и Зинедин Зидан и Дейвид Бекъм. Той спечели три титли от Шампионската лига с Реал Мадрид, четири титли в Ла Лига, както и Световното първенство с националния отбор на Бразилия през 2002 година.

