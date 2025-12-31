Велик бразилски футболист е претърпял операция на сърцето

Любопитно:

Легендарният бразилец Роберто Карлос е претърпял операция на сърцето. В момента емблематичният ляв краен бранител се възстановява, съобщават медиите в Испания. Вестник АС пише в сряда, че 52-годишният бивш футболист на Реал Мадрид е бил приет в болница в родината си по време на почивка след направен тест за кръвен съсирек в крака си. Изследване чрез скенер е показало, че сърцето му не функционира правилно, и по-късно е претърпял операция.

След изненадващата диагноза Карлос е приет незабавно в болницата. Целта на интервенцията е била поставянето на катетър. Първоначално се е очаквало процедурата да продължи около 40 минути, но поради възникнал проблем по време на операцията, тя се е удължила до почти три часа.

Все пак всичко е преминало успешно, а Роберто Карлос е казал пред АС, че е "добре". Бразилецът е извън опасност, но остава под стриктно лекарско наблюдение. Той ще прекара още 48 часа в болницата, за да може екипът да следи възстановяването му.

Карлос се присъединява към Реал Мадрид от Интер Милано през 1996 година и остава при "белите" до 2007 година, като е част от състава на "Галактикос", в който са сънародникът му Роналдо, както и Зинедин Зидан и Дейвид Бекъм. Той спечели три титли от Шампионската лига с Реал Мадрид, четири титли в Ла Лига, както и Световното първенство с националния отбор на Бразилия през 2002 година.

