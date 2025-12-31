Горещите теми на годината: Топ 10 от Студио Actualno през 2025-а (ВИДЕА)

Екипът на Студио Actualno ви представя едни от най-интересните интервюта, излъчени през отминаващата 2025 г. Групирали сме десетте интервюта по темите, които се открояваха през годината: Протестите и вътрешнополитическите скандали, довели до оставката на правителството на Росен Желязков в самия край на годината; Битката за въвеждането на еврото; Войната в Украйна, която не стихна и през 2025 г., въпреки амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и обещанията му, че ще я спре; Продължителната агония на българското правосъдие, нереформираната съдебна система у нас и факът, че на практика сме без главен прокурор; Безводието, което разтърси страната, но не бе преодоляно с усилията на държавата, а по ирония бе последвано от опустошителни наводнения; Кризата със софийския боклук и подпалените боклукчийски камиони на конкурентна фирма.

По тези теми ви предлагаме десет нестандартни гледни точки, които не може да срещнете другаде, а само в Actualno.com. Освен седемте видеа, още интервюта можете да си припомните и от линковете в статията.

Протестите и политическите скандали

През 2025 г. беше съставено правителството на Росен Желязков, което беше излъчено от коалицията ГЕРБ-СДС, БСП и “Има такъв народ“(ИТН). То обаче управляваше с нескритата подкрепа на ДПС - “Ново начало“ - партията, която се роди след превземането на ДПС от санкционирания по закона “Магнитски“ за корупция в САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Неговото влияние върху мнозинството и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов мина в легалност през годината, а в края ѝ правителството на Желязков подаде оставка след многохилядни протести в София и в страната. Какво стана след успеха на протестната вълна? Ето какво каза в студиото депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова:

Елисавета Белобрадова: Даде ли Борисов ГЕРБ на Пеевски и какво идва след протеста

Ние имаме ясна позиция - ние няма да влизаме в никакви колаборации в този парламент, каза тя. Тъй като абсолютно ни обвиняват във всякакви революции, искам да припомня, че ние поставихме на масата исканията за изваждане на Пеевски - всякак. "Борисов знаеше вече накъде вървят нещата. Изглеждаше като кампания за даване на ГЕРБ на ДПС-Ново начало. Пеевски обаче няма спирка. Той не може да усети, че ще счупи целия магазин. Борисов разбра това и следващото му разграничение беше: "Този бюджет не е мой". Започна да се вижда и че депутатите на ГЕРБ са вече депутати на Ново начало".

Как изглеждаше българската политика през очите на двама общественици, хора на духа и перото - Георги Тошев и Иво Сиромахов.

Георги Тошев: Политиците са от комикс, телевизиите пълнят квадратчета

Не бих направил филм за български политик, каза журналистът. Стамболов го няма. Харесвам Петър Стоянов - направих филм за него. Мисля, че за него ще се кажат добри думи след време. От съвременните политици не припознавам никого. Моето доверие е доста загубено в българския политически елит. Няма сложни личности, ясни са, те са като персонажи от комикс, а за да си посветиш времето да направиш филм, трябва да имаш сложен персонаж. Според Георги Тошев няма български политик, който искрено да се е покаял.

Иво Сиромахов: Катастрофата за партиите е съвсем близо, въпрос на месеци

Всички български политически партии отиват към много тъжен, позорен финал, защото лъжат. Те ще изпият горчивата си чаша съвсем скоро. Тази партийно-мафиотска система и тази система, в която партиите са едни кланове с един господар - това не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.

"Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов. Той каза, че не е закъснял за напускането си от Слави Трифонов, като посочи, че не се е готвел да напуска, но свободата на словото е била застрашена.

Битката за еврото

Отминалата 2025 г. беше белязана и от подготовката на страната ни за въвеждане на еврото. През годината се разбра, че няма връщане назад, когато Европейската комисия (ЕК) съобщи, че страната ни е изпълнила критериите за въвеждането на единната европейска валута. У нас вреше и кипеше на тема референдум за еврото. Президентът Румен Радев и партия “Възраждане“ настояваха за всенародно допитване, каквото така и не се състоя. В края на годината и социологическите проучвания показаха, че страховете от еврото в обществото сякаш поутихнаха. Ето какво каза по темата макроикономистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов:

Любомир Дацов: Времето ще опровергае противниците на еврото

Времето ще опровергае противниците на еврото у нас, каза Дацов. Той коментира протестите на “Възраждане“ и политическата кампания срещу въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.: “Това е естествен завършек на цялата тази кампания. Противниците на еврото общо взето през цялото време имаха една силна позиция, защото те боравеха със страховете на хората. Много е трудно да се бориш със страха. Подготовка за еврото има и тя е на експертно ниво. Банките и магазините са готови, каза той.

Две гледни точки за войната в Украйна

Кървавата война на Русия срещу Украйна не спря през отминаващата година. В края на 2025-а мирът остана само в надеждите, въпреки изявленията на Доналд Тръмп, че може да я спре за 24 часа и срещата му в Аляска с руския президент Владимир Путин.

Как изглежда войната през очите на Алина Шумских, едно младо момиче, израснало в Русия, в обикновено руско семейство, където темата за политика не е била табу и през очите на международния анализатор доц. Искрен Иванов.

Алина Шумских - опозиционната активистка, срещу която Русия заведе дело

Тя е от онези млади активистки, които отказват да вярват на кремълската пропаганда. Заради публикации и изказвания в социалните мрежи, руските служби заведоха срещу Алина дело за "разпространяване на фалшива информация за руската армия". Дори не знам какво съм казала и за какво срещу мен е образувано наказателно дело, разказва тя. Дори адвокатите ѝ не са се добрали до обвиненията, защото били “държавна тайна“.

“Знам само, че са следили моя Telegram канал със 150 абонати. Там често влизаха, не знам как да се израся по-културно – провокатори, които започваха спорове, обвиняваха ме, че обиждам Путин, че защитавам “нацисти“, казва тя.

Доц. Искрен Иванов: Как изглежда победата за Зеленски, Путин и Тръмп?

В Украйна различните групи украинци виждат победата по различен начин. Има украинци, които виждат победата в това страната да запази част от териториите си. Има украинци, които искат Украйна да запази цялата си териториална цялост и суверенитет. Това каза международният анализатор доц. д-р Искрен Иванов, който коментира усилията на глобалната сцена за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия.

Тръмп се колебае, от друга страна, Русия се опитва да балансира с останалите си партньори и също не е ясно дали иска да направи крачка напред. За мен големият пробив ще бъде тогава, когато президентите на САЩ, Украйна и Русия седнат на една маса, смята той.

Зациклянето в правосъдието

През годината уж работещият парламент така и не избра нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и той остана с отдавна изтекъл мандат. Върховният касационен съд обаче постанови, че след законовия шестмесечен срок Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. Едновременно с това Законът за съдебната власт през годината беше променен така, че ВСС с изтекъл мандат да не може да избира тримата големи в съдебната власт - главен прокурор и председатели на Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС). Де факто и де юре приключваме годината без главен прокурор.

През 2025 г. бе помилвана най-прочутата затворничка - бившата кметица на район “Младост“ Десислава Иванчева. Тя засега е и единствената осъдена за корупция у нас.

Как изглежда съдебната власт през погледите на члена на ВСС съдия Атанаска Дишева и Десислава Иванчева.

Съдия Атанаска Дишева: Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор?

Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор? Боя се, че не може да бъде даден лесен отговор на този въпрос, каза съдия Дишева. Според двете разпореждания на ВКС, от 21 юли на практика няма и.д. главен прокурор. В същото време решението на Прокурорската колегия, което пък го определи за и.д. е, че няма никаква пречка той да продължи да изпълнява тази длъжност. И че няма на практика основание друго лице да бъде определяно за и.д. главен прокурор. Според мен това са характеристики на ситуация, която в правната теория е прието да се нарича конституционна криза, категорична е съдия Дишева.

Десислава Иванчева: Ще съди ли Гешев и каква ръкавица хвърля на Сарафов?

Попитана дали ще съди България в Страсбург, Иванчева отговори: "Ще търся връзки, възможности, начини, преразглеждане. Затвора ще го съдя. Но със сигурност първото, което ще направя, е за наказателното дело – за мен е изключително важно да си изчистим името. Търся начини, с които да може да се отвори делото".

Иванчева хвърли ръкавица и към Борислав Сарафов: “Той има опция, като главен прокурор на Република България, да отвори делото и то да бъде преразгледано наново. Ако се съобрази с гражданите на България, тъй като това е доста дискутирано мнение и остава нотка в населението, че е несправедлив процес в закрит, незаконен съд... Когато е незаконен съд, следователно са незаконни и присъдите“.

Безводие и потоп

В годината, в която така и не се появиха прословутите евтини “магазини за хората“, изобретени от Делян Пеевски, природата си направи лоша шега с политиците. И за съжаление - с хората. Водна криза обхвана повече от половината страна. Най-тежка беше в Плевенско. Отново под натиск на Делян Пеевски правителството сътвори нещо като воден борд - хвърковата чета от министри, начело с тогавашния вицепремиер Атанас Зафиров, която започна от Плевен, а после наобиколи и други безводни региони, за да цъка с език на липсата на вода. Тогава природата отново се пошегува грубо - изпрати потоп. По Черноморието, най-вече в курорта "Елените" наводненията взеха и жертви. Проблемът с безводието бе решен не от държавата, а от природата и дъждовете.

По време на кризата бившият екоминистър в правителството на Кирил Петков Борислав Сандов направи в нашето студио интересно разкритие:

Борислав Сандов: Най-големият ползвател на вода в България не я плаща

Имаме най-големия ползвател на вода в България, който не плаща за вода – АЕЦ “Козлодуй“, каза Сандов. Ако само АЕЦ “Козлодуй“ плащаше за вода, както трябва да се плаща за ползването ѝ, ние бихме имали достатъчно средства да ремонтираме цялата инфраструктура на България, водопреносната мрежа, в рамките на 5-10 години.

Въпросът е поставен на държавно ниво, но тук пак имиджово се търси да не се плаща вода, за да се каже, че най-евтината енергия е тази от АЕЦ “Козлодуй“. И на практика много от разходите на централата са или скрити или просто ги няма, не се фактурират, не се плащат. Например ползването на вода.

Кризата със софийския боклук

През есента на 2025 г. София осъмна с преливащи кофи за боклук. Общината отказа фирмите за сметосъбиране да извиват ръцете на столичани с по-високи такси за сметоизвозване. Най-пострадали бяха районите “Люлин“ и “Красно село“. Софиянци обаче показаха солидарност и се самоорганизираха. Доброволци събираха и извозваха боклука, наред с общинските камиони. Една криминална загадка обаче и до днес остана без отговор - кой запали през лятото камионите за боклук на турска фирма, с която общината се готвеше да подпише договор за сметопочистване. Ето какво каза общинският съветник от групата на ПП-ДБ инж. Грети Стефанова:

Грети Стефанова: Кой запали камионите за боклук на турската фирма

“Със сигурност не са първите братовчеди“, иронична каза инж. Грети Стефанова в отговор на въпроса конкуренцията ли запали камионите за боклук на турската фирма “Норм Санаи“ в края на юли тази година. Едва през октомври от МВР съобщиха, че има разследване по случая. Грети Стефанова коментира и кризата с боклука в София: “Кризата с боклука, във всеки един момент, в който приключи, има група, която се активизира и търси начин тя да продължава. Ако си спомним, започна със запалването на няколко камиона, чисто нови, които една турска фирма докара до София, за да видят всички софиянци сериозността на предприетите от тях действия и намерения.“

Остава обаче и прочитът на друг общински съветник - Ваня Григорова. А именно - защо Васил Терзиев и екипът му пуснаха обществени поръчки толкова късно и как така турската фирма е докарала камиони в София преди да е ясно, че печели поръчката?

Екипът ни ви предложи топ 10 от интервютата в предаването ни през 2025 г. Пожелаваме ви светли коледни и новогодишни празници и щастлива, и успешна 2026 година. И през нея очаквайте Студио Actualno всеки ден. Следете Actualno.com, за да бъдете винаги добре информирани.

