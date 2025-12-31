Най-смешните и пикантни моменти с известни политици през 2025 г. (ВИДЕА)

Отминаващата 2025 година бе наситена с много събития в политически план - печални, сериозни, някои направо отчайващи. На фона на мрачната като цяло картина, в която все по-неумолимо надничаше сянката на задаваща се в близкото бъдеще световна война, имаше и някои моменти, които ни накараха да повдигнем развеселено вежди, а в отделни случаи и да се посмеем с глас. Главни герои в тях станаха добре познати на всички ни световни лидери, които се показаха в недотам привична за публиката светлина.

И така, кои моменти накараха безброй потребители да превъртат видеата по много пъти, а също ги вдъхновиха и за нескончаем брой забавни мемета?

Във френската президентска двойка има толкова много страст!

Един такъв паметен епизод бе шамарът, който отнесе френският президент Еманюел Макрон от очевидно темпераментната си съпруга Брижит при пристигането на двойката на летището в Ханой, Виетнам, през май тази година. От Елисейския дворец побързаха да уточнят, че това не било точно шамар, а просто "миг на близост" между двамата, но това само добави допълнителна щипка пиперливост в цялата история. Вълната от мемета и спекулации бе убийствена. Президентът и съпругата му изпускаха парата: Обяснения от Елисейския дворец за шамара между Брижит и Еманюел Макрон

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025

Рицарят на колене

Полуромантичен, полупикантен или може би просто твърде театрален момент на близост имаше и между албанския премиер Еди Рама и италианската му колежка Джорджа Мелони през януари на световния форум в Абу Даби. Тогава Еди Рама коленичи пред Мелони и ѝ поднесе шал като подарък за рождения ѝ ден.

Но това не беше единственият случай, когато той застана на коляно пред италианския лидер.

Giorgia Meloni turns 48 today! 🎉



On his knees and with a scarf as a gift, Albanian Prime Minister Edi Rama honored Italian 🇮🇹 Prime Minister Giorgia Meloni as she arrived at the Sustainability Week in Abu Dhabi 🇦🇪



Happy birthday Giorgia! pic.twitter.com/WyomtWuHWa — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 15, 2025

Albanian PM Edi Rama took a knee in front of Italian PM Giorgia Meloni to present her with a scarf crafted by an Italian designer residing in Albania.



This act of camaraderie underscored their strong bilateral ties.

pic.twitter.com/zx3u6UyJBj — Sonia Beloch (@sonia_0707_) May 16, 2025

Шегичка на гърба на Тръмп

Колоритният албански министър-председател се оказа участник и в друг забавен епизод, когато той директно осмя американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на европейски политически форум. Всички помним как на пресконференция Тръмп обяви тържествено, че е прекратил военния конфликт между Азербайджан и Албания, в действителност имайки предвид Азербайджан и Армения. Еди Рама не му прости този лапсус и на среща на европейските лидери през октомври се обърна към френския президент Еманюел Макрон с думите, че е редно да му честити на него и на азербайджанския президент Илхам Алиев сключения мир. Това накара Макрон да положи сериозни усилия да не се разсмее, но Илхам Алиев направо се разтресе от смях. Еди Рама направи за смях Тръмп пред камерите (ВИДЕО)

"О, за Бога!"

Връщаме се отново на Джорджа Мелони, която безспорно има толкова изразително лице, че гримасите ѝ никога не остават незабелязани. Помним как по време на среща на Г-7 през юни, Еманюел Макрон шепнеше нещо в ухото ѝ, а тя рязко завъртя очи в знак на безкрайно отегчение. Видеото стана "вайръл", пораждайки безброй коментари какво ли може да ѝ е казал френският президент.

🚨 WATCH: Georgia Meloni ROLLS HER EYES at France's President Emmanuel Macron.



The G7 is off to such a good start. Meloni is awesome, she can't hide her distain for the globalist elite. pic.twitter.com/yoo9eTA0ap — mistersunshinebaby (@mrsunshinebaby) June 16, 2025

Да попържаш като учителка по литература и първа дама на Франция

Дамата на сърцето на Макрон - Брижит, се прояви през годината не само в сцената с шамара, който не бил шамар, но и с нецензурни думички по адрес на група феминистки. Мадам Макрон очевидно хич не си поплюва и на всеослушание ги нарече "мръсни кучки". От прессекретариата ѝ пък ни най-малко не се смутиха от възмущението, което този звучен израз в устата на първата дама на Франция предизвика сред обществеността, защото се ограничиха да коментират, че тя просто се е опитала "да успокои нервите" на обиден от феминистките актьор. Първата дама на Франция нарече протестиращи феминистки "мръсни кучки" (ВИДЕО)

Една кърпичка във влака, която стана любима на руската пропаганда

И докато Брижит се оправяше с феминистките, съпругът ѝ попадна в друга заплетена ситуация, в която ставаше дума за една... кърпичка. Историята бе раздухана с особена наслада от руската пропаганда до невъобразими размери, като Макрон и спътниците му във влака на път за Киев - германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър - бяха обвинени, че са употребявали наркотици.

Елисейският дворец отново трябваше да се намеси с пояснение, че това просто е кърпичка, "с която да си издухаш носа", а събраните трима държавни мъже на една маса са не друго, а символ на "европейското единство" - хора, които са се отправили да посетят една вероломно нападната държава и да ѝ засвидетелстват подкрепата си. Случаят всъщност бе класически пример за това как Русия провежда дезинформационна кампания, целяща да дискредитира европейските лидери и да създаде съмнение относно тяхната поддръжка за Украйна. Руската пропаганда измисли кокаинов скандал с Макрон, Мерц и Стармър (ВИДЕО и СНИМКА)

Ало, Доналд...

През годината Макрон попадна и в друга забавна ситуация, когато се оказа блокиран на кръстовище в Ню Йорк и му се наложи да се обади на американския президент, за да му обясни абсурдността на положението си. След което трябваше и да слезе от колата си и да върви пеша, за да се добере до местоназначението си т.е. сградата на ООН. А това стана, защото полицията в Ню Йорк блокира всичко, та да мине кортежът на ... Тръмп. Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

Тръмп се дави във водовъртеж от видеа с изкуствен интелект

Като стана дума за американския президент, няма как да не отбележим, че той блесна през годината като голям почитател на видеа, генерирани с изкуствен интелект. Ще се ограничим само до два примера - показа се как играе футбол с Кристиано Роналдо в Белия дом, нещо, което в действителност се бе случило само във въображението му, макар Роналдо наистина да му бе гост за малко в Овалния кабинет. Тръмп като майстор на топката: Похвали се с ВИДЕО как играе футбол с Роналдо в Белия дом

Вторият пример бе видео, в което Тръмп се изживяваше като крал - с корона и мантия, докато пред него коленичат видни демократи. Но това не му се бе сторило достатъчно и Тръмп бе накарал изкуственият интелект да му създаде още едно, далеч по-брутално видео, което да даде истинска представа за стила и финеса, свойствени за републиканеца. В това видео Тръмп бе представен като пилот на изтребител, върху бронята на който се мъдри надписът "King Trump" - та кралят Тръмп се издига над тълпа протестиращи и ги облива с кафява течност, която изглежда като фекалии. "Да живее кралят. Да живее единственият. Поклонете се на короната": Отговорът на Тръмп на протеста "Без крале" (ВИДЕО).

Но стига толкоз сме говорили за изтънчения вкус на най-влиятелния човек на планетата.

Trump dumps on his opponents — almost literally



In response to yesterday’s nationwide protests — which saw up to 7 million people take to the streets across the U.S. — Trump posted an AI-generated video showing himself dumping feces on protesters from a military aircraft. https://t.co/rXTY3YC4xy pic.twitter.com/4i3FBNTase — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Преврат във виртуалния свят

И понеже заговорихме за видеа, генерирани от изкуствен интелект, ще завършим с един видеоклип за предполагаем преврат във Франция, който в последните дни на 2025 г. набра десетки милиона гледания. Главен герой в него отново по неволя е президентът Макрон, като във видеото се съобщава, че правителството му е свалено, а самият Макрон по всяка вероятност е бил застрелян. Всичко това се случва на фона на разтревожена репортерка, военен хеликоптер и войник с автомат. Видеото няма нищо общо с реалността, но за жалост дори след официални изявления от Елисейския дворец, че това е безпардонна лъжа, то продължава да събира гледания и реакции в социалните мрежи. Преврат във Франция, Макрон може да е застрелян: ИИ фалшиво видео привлече десетки милиони гледания