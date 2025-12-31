Любопитно:

"Обирът на годината": Звездата на 2025 година, която остана без признание

31 декември 2025, 16:41 часа 350 прочитания 0 коментара
"Обирът на годината": Звездата на 2025 година, която остана без признание

Историята помни много случаи на ощетени футболисти по отношение на лични награди. От "Златната топка" на Франк Рибери през 2013 година, през Ерлинг Холанд през 2023 година и така до най-големия обир, познат от феновете. Робърт Левандовски нямаше равен на индивидуално и клубно ниво през 2020 и 2021 година, но така и не получи признанието за постиженията си. През 2020 церемонията за "Златната топка" бе отменена заради Ковид-19 пандемията, а 12 месеца по-късно наградата отиде в ръцете на Лионел Меси. Тогава дори аржентинецът заяви, че Левандовски е заслужавал да спечели.

Престъплението на 2025 година

2025 година не премина без още един случай за историята. Една от най-ярките звезди през изминалите месеци несъмнено беше бразилското бижу в състава на Барселона - Рафиня. Той обаче не получи заслуженото си признание от органите на футбола. В средата на декември месец ФИФА публикува най-добрия отбор за 2025 година. Избран от експертна комисия, съставът на годината представя най-добрите 11 играчи от предходния сезон.

ОЩЕ: Добрите новини за Барса се множат! Клубът пак зарадва феновете

Рафиня

39 гола и 23 асистенции в 67 мача

Въпреки това, съставът за 2025 г. имаше няколко несъответствия, които предизвикаха недоумение сред феновете. Джуд Белингам и Коул Палмър бяха включени в отбора, въпреки че не изпратиха най-успешните си години, докато Килиан Мбапе и Рафиня, които имаха сензационни сезони, бяха изключени. Бразилецът бе основна фигура за успехите на Барселона през миналия сезон, като головете и асистенциите му помогнаха на каталунците да спечелят титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Той отбеляза 39 попадения, включително 5 срещу Реал Мадрид и хеттрик на Байерн Мюнхен, и подаде за още 23 в 67 мача.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Бразилецът не само беше обявен за играч на сезона в Ла Лига, но и влезе в историята на Шампионската лига с 21 голови участия, което е най-много в един сезон в най-престижния европейски клубен турнир. Изключването на Рафиня от най-добрите 11 на ФИФА за 2025 г. не бе единственият удар по 29-годишния футболист. Рафиня завърши едва на 5-о място в тазгодишната класация за "Златната топка". Мохамед Салах, Витиня, Ламин Ямал и Усман Дембеле се класираха пред бившия играч на Лийдс Юнайтед. Ощетяването на Рафиня бе коментирано от редица фигури, сред които Неймар, треньорът на Барса Ханзи Флик и съпругата на футболиста. Всички те се обединиха около мнението, че това е "подигравка" към бразилеца.

ОЩЕ: Хитрият план, с който Ханзи Флик разкри, че играч е изнасял информация за медиите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Барселона Рафиня
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес