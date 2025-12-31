"Енцо Ферари нямаше да приеме един от пилотите на Скудерията дори като клиент в Маранело"

Шарл Льоклер е част от семейството на Ферари от 2016 г., когато се присъедини към Академията за пилоти на отбора. След като беше трети пилот за Хаас в четири състезателни уикенда през 2016 г. и за Заубер през 2017 г., също в четири състезания, той дебютира във Формула 1 през 2018 г. зад волана на тогавашния Заубер с двигател Ферари. От 2019 г. е официален пилот на отбора от Маранело и оттогава е безспорен стълб на дома на скачащия кон, въпреки че често изразява критики към спорните стратегии на тима.

Легенда на Ферари с безмилостна критика към Льоклер

Льоклер е обичан и от феновете на Ферари, които се възхищават на неговата всеотдайност за отбора, но има някой, който се е изказал против този почти единодушен хор, и този някой е Артуро Мерцарио. В интервю за италианското издание "Аutomoto" 82-годишният бивш пилот, който остана в историята с храбрия си акт на спасяване на Ники Лауда по време на ужасната катастрофа на Нюрбургринг през 1976 г., не се поколеба да изрази несъгласието си с присъствието на Льоклер в "Cavallino Rampante" - "Ако Енцо Ферари беше още жив, той дори не би престъпил прага на Маранело".

Бившият пилот на Ферари Артуро Мерцарио отправи остри критики към мястото, което заема Шарл Льоклер в Скудерия, като посочи, че пилотът от Монако не е доказал, че заслужава мястото си в историческия отбор от Маранело. За него Льоклер безспорно е добър пилот, но по никакъв начин не се различава от масата: "Льоклер зае място във Ферари, което по това време просто не заслужаваше. Той е много добър пилот, както много други. Ако сложиш куп имена в шапка и избереш едно, всички са практически еднакви. Той не е специален."

ОЩЕ: "Пътник в собствения си автомобил": Ферари рискува да загуби един от най-добрите пилоти във Формула 1

За сравненията с Хамилтън:

Въпреки последните постижения на Льоклер, сред които и изпреварването на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън в класирането за този сезон, Мерцарио не смята, че това е голямо постижение: "Да се хвалиш, че си пред седемкратния световен шампион Хамилтън, няма много смисъл, когато всъщност Люис е отпуснал педала на газта, защото не се чувства част от отбора. Защо да дава 110% от себе си при тези обстоятелства?"

Гледната точка на Мерцарио не е само критика към пилота, но и към вътрешната ситуация в отбора на Ферари. Според него, ако основателят на отбора - Енцо Ферари, беше жив днес, историята на Льоклер в Маранело щеше да бъде много по-различна. "Ако Енцо Ферари беше жив, той дори не би престъпил прага на Маранело, сигурен съм. Нямаше дори да го приеме като клиент", заяви той.

От 171-те Гран При, в които е стартирал, Шарл Льоклер е карал 150 с Ферари, което го поставя на трето място в класацията за всички времена след Михаел Шумахер (180) и Кими Райконен (151). Монегаскът е записал осем победи (но нито едно през тази година), като е постигнал общо 27 полпозиции и 11 най-бързи обиколки в състезания. Най-доброто му класиране в световната ранглиста е второ място през 2022 г. Артуро Мерцарио пък се състезаваше във Формула 1 между 1987 и 1979 година, като е участвал в 57 Гран При. В първите 11 от тях е карал за Ферари между 1972 и 1973 г., постигайки две четвърти места като най-добри резултати. С Cavallino в спортни автомобили през 1972 г. печели Targa Florio и 1000 км на Спа, а през 1973 г. е втори на 1000 км на Нюрбургринг и 24 часа на Льо Ман.

ОЩЕ: Ферари трябва да уволни една конкретна фигура, ако иска Хамилтън да се бори за титлата във Формула 1