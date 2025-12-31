"Земя на таланти": Урсула фон дер Лайен поздрави България с влизането в еврозоната (ВИДЕО)

"Утре България се присъединява към еврозоната. Този ключов момент отразява години упорит труд и отдаденост. Това означава по-лесни плащания, по-удобно пътуване и много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото." Това написа в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приемането на еврото.

pic.twitter.com/sOxSJBKW1G — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 31, 2025

Между 21 ч. днес до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

В този период няма да бъде възможно плащането с карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще бъдат само с евро банкноти. За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.

От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс и без такса.

