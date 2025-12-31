Кабинетът подаде оставка:

"Земя на таланти": Урсула фон дер Лайен поздрави България с влизането в еврозоната (ВИДЕО)

31 декември 2025, 17:15 часа 435 прочитания 0 коментара
"Земя на таланти": Урсула фон дер Лайен поздрави България с влизането в еврозоната (ВИДЕО)

"Утре България се присъединява към еврозоната. Този ключов момент отразява години упорит труд и отдаденост. Това означава по-лесни плащания, по-удобно пътуване и много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото." Това написа в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приемането на еврото.

Между 21 ч. днес до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

В този период няма да бъде възможно плащането с карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи.

Още: Димитър Радев: Еврото не е просто икономическо решение или валута, то е знак за принадлежност (ВИДЕО)

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще бъдат само с евро банкноти. За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.

От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс и без такса.

Още: Истина или не? 10 най-разпространени лъжи за еврото и еврозоната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро видео еврозона Поздрав Урсула фон дер Лайен въвеждане на еврото
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес