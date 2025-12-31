Лайфстайл:

Легенда на ЦСКА: Батето ме примамваше за Левски с Мерцедес

31 декември 2025, 15:30 часа 264 прочитания 0 коментара
"Микрофонът помни" е нова рубрика на Actualno.com, в която припомняме емблематични изказвания на спортни деятели.

6-кратният шампион на България Георги Велинов е един от най-големите вратари в историята на родния футбол. В богатата му витрина блестят още 4 Купи на България, както и индивидуалният приз за Футболист №1 на страната за 1981 година. Джони е под рамките на вратата за ЦСКА в няколко исторически мача. Работил е още като треньор на вратарите при "червените", директор на ДЮШ и главен скаут в Борисовата градина.

Култово интервю на Джони Велинов

През 2017 година Велинов даде обширно интервю пред "ШОУ". Ето и част от него: "Батето (Иван Славков – б.р.), Бог да го прости, имаше един лаф по този повод. Връщаме се след мач в Дания и той ми вика: „Ей, Гошо, ти можеше да се качиш на мерцедеса и да дойдеш в Левски, но избра черната волга.“ Отвърнах му: „Разбира се, на волгата ми е по-добре“ (Смее се). С такава кола бяха дошли да ме взимат на „Армията“, спомня си той.

Парите в спорта

Легендарният вратар разказва с усмивка и за своя прякор, този на Георги Димитров и Георги Илиев: "Джони, Джеки и Майкъла ли? Всеки от нас си имаше прякор. Просто един ден Джеки започна да ми вика „Джони“, а аз на него „Джеки“ и така. А Илиев в отбора не сме го наричали Майкъла. После чух, че му викали така, защото бил безжалостен на терена като Майкъл Корлеоне – Кръстника. Гошо наистина не си поплюваше, признавам го."

ОЩЕ: Ганчев: Пеевски и Михайлов поставиха железен прът в мощната машина с марка "ЦСКА"

