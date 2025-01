Токсините в храната, които ни дебнат без да се усетим

Вероятно сте чували много твърдения, че някои обичайни храни или хранителни съставки са токсични. За щастие повечето от тези твърдения не са подкрепени от науката.

Въпреки това, има няколко съставки, които могат да бъдат вредни, особено когато се консумират в големи количества.

Ето шест храни, съставки или съединения, за които си струва да се тревожите.

1. Бисфенол А и подобни съединения

Бисфенол А (BPA) е химикал, който се намираше в пластмасовите контейнери на много обичайни храни и напитки и в облицовката на метални кутии (например тези, използвани за консервирани домати).

Проучванията обаче показват, че BPA може да изтече от тези контейнери и да влезе в храната или напитката вътре.

Смята се, че BPA имитира естроген чрез свързване към рецепторните места, предназначени за хормона. Това може да наруши типичната хормонална функция.

Нещо повече, проучвания при бременни животни показват, че експозицията на BPA води до проблеми с репродукцията и увеличава бъдещия риск от рак на гърдата и простатата при развиващия се плод (2, 3).

Някои наблюдателни проучвания са установили също, че високите нива на BPA са свързани с инсулинова резистентност, диабет тип 2 и затлъстяване.

Въпреки това, докато проучванията върху животни са открили връзка между BPA и наддаването на тегло и инсулиновата резистентност, малко проучвания при хора са изследвали връзката между маркерите за експозиция на BPA и диабета.

За щастие повечето пластмаси и кутии вече не съдържат BPA. BPA обаче е заменен в много продукти с много подобни съединения като бисфенол S, които може да имат подобни ефекти.

За да намалите излагането си на тези потенциално вредни съединения, избягвайте пластмасовите съдове, доколкото е възможно - включително бутилирана вода. Използвайте съдове за пиене от стъкло и неръждаема стомана вместо пластмасови и търсете храни, които са опаковани в стъклени, а не в алуминиеви кутии.

2. Изкуствени трансмазнини

Изкуствените трансмазнини се произвеждат чрез изпомпване на водород в ненаситени масла като соево и царевично масло, за да ги превърнат в твърди мазнини. Те са били в много преработени храни, като маргарин, леки закуски и пакетирани печива.

Въпреки това, проучвания върху животни и наблюдения многократно показват, че консумацията на трансмазнини причинява възпаление и има отрицателни ефекти върху здравето на сърцето.

Някои храни на животинска основа може да съдържат някои естествено срещащи се трансмазнини, но те нямат същите отрицателни ефекти върху здравето като индустриалните трансмазнини.

3. Полициклични ароматни въглеводороди

Полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) се считат за замърсители на околната среда. Те възникват от изгаряне на органичен материал, но се срещат и в храни.

Когато месото се пече на скара или се опушва при високи температури, мазнината капе върху горещите повърхности за готвене, произвеждайки летливи PAH, които могат да проникнат в месото.

Въпреки че някога се е смятало, че червеното месо е основният виновник, е установено, че проби от пиле и риба на скара съдържат подобни нива на PAHs.

Всъщност пушените меса и месата на скара са един от основните източници на ПАВ в храната. Но PAH се срещат и в много видове преработени храни.

4. Кумарин в канелата

Кумаринът е токсично съединение, открито в канелата C. cassia, C. loureiroi и C. burmannii. Тези видове канела обикновено се намират в магазините за хранителни стоки.

Във високи дози кумаринът е свързан с повишен риск от рак и увреждане на черния дроб. Невъзможно е обаче да разберете колко кумарин съдържа вашата канела, освен ако не сте го тествали.

Едно проучване установи, че децата, които редовно поръсват канела върху овесените си ядки, може да имат опасни нива на прием на кумарин, така че е нещо, което трябва да знаете, ако консумирате канела редовно.

Ако искате да избегнете кумарина, потърсете различен вид канела, наречена цейлонска канела или „истинска канела“, от растението Cinnamomum verum. По-трудно е да се намери в магазините (може да се наложи да го поръчате онлайн) и е по-скъпо, но съдържа много по-ниски нива на кумарин.

5. Добавени захари

Добавените захари често се наричат ​​„празни калории“. Вредните ефекти на захарта обаче надхвърлят това.

Захар с високо съдържание на фруктоза, като например високофруктозен царевичен сироп, в излишък, се свързва с много сериозни състояния, включително затлъстяване, диабет тип 2, метаболитен синдром, мастно чернодробно заболяване и рак.

Храните с високо съдържание на добавени захари също са силно преработени и може да имат пристрастяващи свойства, които затрудняват някои хора да регулират приема на тези храни.

Въз основа на проучвания върху животни някои изследователи приписват това на способността на захарта да предизвиква освобождаването на допамин, невротрансмитер в мозъка, който стимулира пътищата за възнаграждение.

За да намалите приема на добавена захар, ограничете подсладените със захар напитки като сода и плодови сокове и яжте преработени закуски и десерти само от време на време.

6. Живак в рибата

Рибата е изключително здравословен животински протеин, но някои видове дълбоководна риба могат да съдържат високи нива на живак, известен токсин. Това е резултат от замърсителя, който си проправя път нагоре по хранителната верига в морето.

Растенията, които растат в замърсени с живак води, се консумират от малки риби, които след това се консумират от по-големи риби. С течение на времето живакът се натрупва в телата на тези по-големи риби, които в крайна сметка биват изядени от хората.

Живакът е невротоксин, което означава, че може да увреди мозъка и нервите. Изследванията показват, че малките деца и бременните и кърмещите жени са изложени на особено висок риск, тъй като живакът може да повлияе на развитието на мозъка и нервната система на плода и бебето.

Някои риби, като кралската скумрия и рибата меч, са с изключително високо съдържание на живак и трябва да се избягват. Въпреки това, яденето на други видове риба все още се препоръчва, тъй като те имат много ползи за здравето.

За да ограничите излагането си на живак, изберете риба с ниско съдържание на живак като сьомга, минтай, херинга и сом.

Много твърдения за вредните ефекти на хранителните токсини не се подкрепят от науката, но някои храни и хранителни съединения са основание за безпокойство.

За да сведете до минимум риска от увреждане, ограничете максимално консумацията на преработени храни, масла от семена, преработено месо и добавени захари.

Важно е обаче да запомните, че много от тези храни са вредни само при постоянен редовен или висок прием, така че не е нужно да се отказвате изцяло от тях – просто ги ограничете до случайни лакомства.