Зодиите, които са обречени на страдание през ноември 2025

През ноември 2025 г. някои зодии усещат тежестта на космическите уроци по-силно от други. Планетарните движения – особено ретроградните фази на Меркурий и Сатурн – разклащат устоите, изваждат на повърхността стари страхове и ни принуждават да се изправим срещу онова, което сме избягвали.

За представителите на три зодиакални знака това е месец на осъзнаване, изправяне пред вътрешни конфликти и преоценка на връзките им – както с другите, така и със самите себе си. Макар страданието да е част от процеса, именно през тези напрегнати дни се ражда устойчивостта. Вселената не наказва, а калява – и тези три знака го усещат най-ясно.

Близнаци

През ноември 2025 г., ретроградните движения на Меркурий и Сатурн може да са причинили застой и блокажи. Марс може да е предизвикал драма във вашия сектор на взаимоотношенията. Нещата обаче започват да се променят, когато ноември наближи своя край. Помислете какво сте научили и как сте разширили уменията си през предходните две години.

Ако сте били повишени на лидерска позиция, помислете как това е подобрило динамиката на взаимоотношенията ви с другите. Играта ще се промени през следващите няколко месеца, така че приложете наученото и се съсредоточете върху процъфтяването.

Този транзит на Сатурн може също да ви накара да се замислите за транзита на Сатурн в Овен, който започна по-рано през лятото, показвайки ви какво още трябва да направите, за да продължите своето разширяване и личностно израстване.

Меркурий се насочва директно на 29-ти, което ви позволява да дадете приоритет на себе си. Ако сте пренебрегнали грижата за себе си, следващите няколко седмици ще ви върнат в правилната посока, тъй като последната седмица от месеца ви учи как да изливате любов върху себе си.

Дева

Ноември може да донесе предизвикателства с Марс, който е в квадратура с вашия астрологически знак и ви тласка към вътрешна трансформация. Сега тези изпитания и уроци започват да се усещат много по-ясни.

На 27-ми Сатурн ще заеме директно положение, а на 29-ти Меркурий, вашият управител, ще заеме директно положение в знака на Скорпион, което прави този период много положителен за вас, за да придвижите напред плановете и идеите си.

Сатурн в Риби се е настанил във вашия сектор на взаимоотношенията от няколко години и сега, когато планетата е директно, тя се готви да завърши последните оставащи градуси, преди да навлезе отново в Овен. Спазихте ли границите си? Общувахте ли честно с приятелите и партньорите си? Сатурн може би ви кара да се замислите върху тези въпроси.

Риби

Риби, през ноември 2025 г. Марс може да ви е накарал да се съмнявате в себе си в началото на месеца, но към края му енергията може да ви се стори по-лесна за управление.

Тъй като Сатурн е бил във вашия астрологичен знак през последните няколко години, ноември носи силна история. Той ще ви покаже, че вече не сте същият човек, който бяхте преди две години. Сатурн ви е позволил да създадете бронята си от нулата; позволил ви е да намерите гласа си и да поемете контрол над съдбата си.

Сатурн ще заеме директно положение на 27-ми. Транзитът може да е донесъл препятствия, но сега е вашият момент да повярвате в себе си и в това, на което сте способни. Меркурий също ще заеме директно положение на 29-ти, което ще ви направи по-настоятелни и овластени. Ще ви бъде по-лесно да изразите оплакванията си или да споделите мненията си.

